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騎完雙城今爬山體力超鐵 柯Ｐ笑：我是有病繼續做

2019-03-03 13:57聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲上月底剛出訪以色列返台，隨後就以自行車方式，分段挑戰「一日雙城」，在高雄、屏東依舊行程滿檔，昨回台北後，今天依舊不改「嗡嗡嗡」的個性，穿著輕便雨衣在大地處安排下到陽明山挑戰「台北大縱走」，體力之好也讓網友戲稱是「鐵人」。

不過相較於柯文哲「鐵人」般的體力，高雄市長韓國瑜上任至今，卻因身體緣故請過2次假，讓人覺得韓國瑜好像身體很差。

對此，柯文哲今受訪時表示，自己是一邊咳、一邊爬，到現在還在咳。不過這就是醫生的缺點，當外科醫師，有時候開刀開到一半實在很累，但問題是一定要開完啊，所以他的個性，只要行程排了，就照行程走。

柯文哲還說，這就是當醫生的好處，可以自己開藥，像是之前有人批評為什麼出國要坐經濟艙，很矯情，到時候精神不好，不能市長業務，但是他不需要啊，因為都會算飛行時數，看看安眠藥要開多少，然後吃下去，一路睡，睡到該醒的時候就會醒過來。

至於是否要建議韓國瑜去做健檢？柯文哲說，當醫師的好處就是健檢自己排時間、健檢項目自己檢，有時候甚至太太陳佩琪就幫忙排好了，要吃藥就自己開藥吃一吃，基本上生活上遇到的小困難，大部分都可以自己解決掉。

媒體追問，是否會覺得韓國瑜體力不好？柯文哲說，不會啊，韓國瑜以前在北農的時候，每天3、4點就起床了，更何況人吃五穀雜糧，焉能不病。

被問到是否有請過假？柯文哲則是狂笑不已，直說他印象中從進台大醫院當住院醫師到現在，只有請過十天婚假，從來沒有年休過。

柯文哲表示，他是有病繼續工作，就是一邊咳一邊爬山，聖經說「寧願燒盡，不願朽壞」。媒體追問，所以是為了台灣燃燒嗎？柯文哲再度大笑說，根據以前的經驗，只要請病假就會病得更重。

柯文哲還透露他騎完一日雙塔的秘訣，就是不要流汗，所以要控制體溫，還說他當天其實沒有穿內衣，體溫升高的時候就把車衣拉下去，讓風灌進來，維持核心體溫到原來的溫度。

台北市長柯文哲今天不改「嗡嗡嗡」的個性，穿著輕便雨衣在大地處安排下到陽明山挑戰「...
台北市長柯文哲今天不改「嗡嗡嗡」的個性，穿著輕便雨衣在大地處安排下到陽明山挑戰「台北大縱走」，體力之好也讓網友戲稱是「鐵人」。圖／北市府大地處提供
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柯文哲韓國瑜健檢
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