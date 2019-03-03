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台北市中央藝文遊戲場 邀孩童手作拼貼4月完工

2019-03-03 11:19聯合報 記者張世杰╱即時報導

為讓遊玩增添多元性，位於台北市華山草原附近的中央藝文公園遊戲場，北市府上周邀請小朋友，將之前參與工作坊製作的作品，黏貼至遊戲場牆面，象徵遊戲場屬於兒童的童趣；另外，中央藝文公園遊戲場預計今年4月底完工，屆時將會帶給台北市的小朋友們一個全新的體驗。

北市公園處進行中央藝文公園遊戲場的前期規劃，舉辦多場兒童參與工作坊，藉由觀察孩子的遊戲行為，看見兒童的遊戲需求，孩子們也親手創作出他們對於遊戲場的想像。

北市公園處表示，台北市藉由公開徵選，邀請小朋友實際參與到遊戲場的設計，歷經一年多各單位的努力，如今終於能實現，讓孩子們回到遊戲場，將自己的作品放到遊戲場內，也期望未來有更多這樣的機會，從兒童遊戲場開始落實公民參與。

北市府上周邀請小朋友，將之前參與工作坊製作的作品，黏貼至遊戲場牆面，現場參與的小朋友們戴上安全帽體驗「一日工程師」，興奮表示期待遊戲場的完工，也對於貼馬賽克牆壁的工作產生非常多興趣。

北市公園處指出，中央藝文公園遊戲場特地留一塊象徵鐵路隧道的牆面，讓小朋友將工作坊作品親自黏貼在遊戲場，原本鋼硬的工程建設，注入一股柔軟的暖流，希望未來這座遊戲場陪伴小朋友們快樂成長，在台北市留下屬於他們的童年故事。

台北市華山草原附近的中央藝文公園遊戲場計今年4月底完工，北市府上周邀請小朋友，將...
台北市華山草原附近的中央藝文公園遊戲場計今年4月底完工，北市府上周邀請小朋友，將之前參與工作坊製作的作品，黏貼至遊戲場牆面，象徵遊戲場另一種童趣。圖／台北市公園處提供
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台北市華山草原附近的中央藝文公園遊戲場計今年4月底完工，北市府上周邀請小朋友，將...
台北市華山草原附近的中央藝文公園遊戲場計今年4月底完工，北市府上周邀請小朋友，將之前參與工作坊製作的作品，黏貼至遊戲場牆面，象徵遊戲場另一種童趣。圖／台北市公園處提供
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台北市華山草原附近的中央藝文公園遊戲場計今年4月底完工，北市府上周邀請小朋友，將...
台北市華山草原附近的中央藝文公園遊戲場計今年4月底完工，北市府上周邀請小朋友，將之前參與工作坊製作的作品，黏貼至遊戲場牆面，象徵遊戲場另一種童趣。圖／台北市公園處提供
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