何時再合體韓國瑜？鄭世維：將安排車隊掃街

2019-03-03 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨三重立委補選候選人鄭世維今天邀前總統馬英九到三重中央市場掃街拜票，外界關注他何時再請高雄市長韓國瑜站台，鄭世維表示，還在聯絡當中，會安排韓國瑜到三重來車隊掃街，選前之夜還在規畫，相關動態會在臉書粉專公布，希望所有支持者都能幫他拉票。

鄭世維上月23日邀請高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕站台，「韓流」加持下，支持者擠爆造勢會場，鄭世維知名度也大增，鄭世維表示，從高雄市長韓國瑜、前總統馬英九、新北市前市長朱立倫，未來還有黨主席吳敦義，很多黨內重要人士，陸續來到三重協助輔選，相信都有助於他的人氣拉抬。

鄭世維也表示，之前選戰節奏打法是灑網，現在已經進入投票前緊鑼密鼓階段，就要收網，積極催票，讓選票都能開出來。

媒體也問到，前立委沈富雄透露，搭計程車時發現運將都比較支持鄭世維，鄭世維則感謝各行各業的支持，相信大家不分年齡階級，支持他是希望榮耀三重，新北發大財。