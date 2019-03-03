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蔡英文尚未出局 他點名國民黨有三重危機

不缺水為啥「九蛙全露」？ 這些地標跑出來才是真乾旱

何時再合體韓國瑜？鄭世維：將安排車隊掃街

2019-03-03 11:10聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨三重立委補選候選人鄭世維今天邀前總統馬英九到三重中央市場掃街拜票，外界關注他何時再請高雄市長韓國瑜站台，鄭世維表示，還在聯絡當中，會安排韓國瑜到三重來車隊掃街，選前之夜還在規畫，相關動態會在臉書粉專公布，希望所有支持者都能幫他拉票。

鄭世維上月23日邀請高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕站台，「韓流」加持下，支持者擠爆造勢會場，鄭世維知名度也大增，鄭世維表示，從高雄市長韓國瑜、前總統馬英九、新北市前市長朱立倫，未來還有黨主席吳敦義，很多黨內重要人士，陸續來到三重協助輔選，相信都有助於他的人氣拉抬。

鄭世維也表示，之前選戰節奏打法是灑網，現在已經進入投票前緊鑼密鼓階段，就要收網，積極催票，讓選票都能開出來。

媒體也問到，前立委沈富雄透露，搭計程車時發現運將都比較支持鄭世維，鄭世維則感謝各行各業的支持，相信大家不分年齡階級，支持他是希望榮耀三重，新北發大財。

至於民進黨候選人余天在228連假受邀赴新加坡進行慈善演出，外界解讀余天「信心很夠」，鄭世維則表示，對手的步調如何，他不予評論，他只關注在每一天跟三重鄉親懇託，希望三重鄉親認同第2個賣菜郎、三重土包子，最年輕最有活力的鄭世維，三重鄉親服務，讓大家天天看得到天天找得到。

國民黨三重立委補選候選人鄭世維（右）今邀前總統馬英九（左）一起掃街拜票，外界關注...
國民黨三重立委補選候選人鄭世維（右）今邀前總統馬英九（左）一起掃街拜票，外界關注他何時再請高雄市長韓國瑜站台，鄭世維表示，還在聯絡當中，會安排車隊掃街。記者祁容玉／攝影
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國民黨三重立委補選候選人鄭世維（右二）今邀前總統馬英九（右一）一起掃街拜票，外界...
國民黨三重立委補選候選人鄭世維（右二）今邀前總統馬英九（右一）一起掃街拜票，外界關注他何時再請高雄市長韓國瑜站台，鄭世維表示，還在聯絡當中，會安排車隊掃街。記者祁容玉／攝影
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國民黨三重立委補選候選人鄭世維（左一）今邀前總統馬英九（左二）一起掃街拜票，外界...
國民黨三重立委補選候選人鄭世維（左一）今邀前總統馬英九（左二）一起掃街拜票，外界關注他何時再請高雄市長韓國瑜站台，鄭世維表示，還在聯絡當中，會安排車隊掃街。記者祁容玉／攝影
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鄭世維韓國瑜
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