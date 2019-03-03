繽紛金魚草 散布台北街頭好吸睛

2019-03-03 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市仁愛路沿途的分隔島，尤其是仁愛敦化圓環的花圃裡，擁有一片鮮黃色、粉紅色的花海，原來是正值盛開的金魚草，台北市府前廣場、仁愛路沿線都有蹤影，奇特的花型像悠游自在的小金魚，民眾漫步台北街頭時，不妨細心賞花。

台北市副市長兼工務局長彭振聲表示，金魚草別名柳穿魚、龍口花，花冠因類似金魚或龍頭而得名，另外，因枝葉細如柳，開花似金魚草，又名柳穿魚；金魚草的唇形花冠上下唇老是緊密的閉鎖著，只有力量夠大，體型適中的蜜蜂才能進入花內採蜜，其他的昆蟲不是力量不足，要不就是身體太大，都不得其門而入。

金魚草的花季為12月到5月，花枝經過修剪以後，有很強的分枝性，可以長出很多的側枝，因此經不斷地摘採，花反而會愈開愈多，也因為花色多樣，容易栽種，而廣受民眾喜愛。

北市工務局補充，金魚草的花冠有白色、黃色、紅色、紫色等多種色彩，可長至100公分以上，長長的花序營造出壯觀的氣勢，但因植株很高容易風倒維護不易，需設立網架或防風設施，因此有矮性品系的產生，高度約僅30公分，但因植株低矮花序短，比較無法體現金魚草特有之長花序氣勢。