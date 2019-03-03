台北燈節生意差 攤商痛批：以後再也不到台北做生意

2019-03-03 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前到屏東大鵬灣參觀台灣燈會，事後坦承台灣燈會規模比台北燈節還大，也比台北燈節要好，被外界戲稱「認輸了」。實際上，今年台北燈節被議員炮轟是史上最爛，如今還有攤商向媒體投訴，指自己承租燈節攤位，9天下來租金高達12萬元，實際上生意卻是其差無比，每天賣不到一萬元，痛批以後再也不到台北做生意了。

根據楊姓攤商反映，他透過友人介紹，在捷運西門站3號出口、近遠東百貨擺攤賣三星蔥餅，不過一個攤位9天的租金卻高達12萬元，且儘管北市府號稱有400萬人潮，但生意奇差無比，每天賣不到1萬元，就連最後一天遊行踩街人潮多，卻也只賣到8千多元，9天下來收入僅8萬多元，卻要支付12萬元租金，加上食宿及停車費等費用，所有支出約16萬元，形同賠本做生意。

楊姓攤商抱怨，反觀朋友在高雄燈會擺攤，一天租金只要2萬元，生意又好，賺得眉開眼笑，屏東燈會也是賺錢的，只有自己在台北虧錢。市府是不是把攤商當成提款機，租金訂得這麼高，攤位規劃卻這麼爛，以後再也不來台北做生意。

對此，北市府觀傳局長劉奕霆表示，今年燈節攤位總計83攤，由承包廠商統一招攬攤位，每攤收費5千元，若再加上水電等成本，頂多數千元，絕對不會有九天12萬這麼誇張的數字，推測應該是有轉租情形發生。