親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

北市網球中心擬延時營業 提案i-Voting 議員批「太瞎」

2019-03-02 23:54聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

北市府有意將網球中心戶外球場的營運時間，從原本的晚間7時延長至晚間10時。 圖／...
北市府有意將網球中心戶外球場的營運時間，從原本的晚間7時延長至晚間10時。 圖／擷取自台北網球中心網站
分享

戶外球場擬延至晚間10點再打烊

北市民權東路六段上的台北市網球中心，在世大運結束後就開放一般民眾使用，但為避免影響周邊住戶安寧，戶外球場僅開放至晚間7點，不僅上班族下班後打球不便，營運廠商也抱怨收入銳減。為此，北市府近來提案i-Voting，有意延長網球中心戶外球場營運時間，10時再打烊。

議員：和住戶溝通就好了 何須網路投票

體育局提案，卻遭議員酸「殺雞焉用牛刀」、「太瞎了」，要延長開放時間，和周邊住戶溝通好就好了，何須i-Voting，用網路投票去「霸凌」當地住戶。

為舉辦世大運，北市府斥資19.6億元興建台北市網球中心，共有16面球場，其中戶外多達11面，還有4個室內球場、1個半開放式的主球場，去年2月以ＯＴ（營運移轉）模式委外營運。

不過，不同於許多球場的營業時間，為避免光害、球場噪音影響周邊住戶，環評立下「戶外球場僅開放至晚間7時」的規定，室內球場雖未影響，但因戶外球場多達11面，幾乎是室內球場的3倍，且在運動高峰時段就要打烊，不僅是北市最早打烊的運動中心，也錯失上班族客源。

由於營運廠商每年要繳交800多萬權利金給市府，卻因營運時間限制，加上網球運動在台灣剛起步，讓業者損失不少收入，屢向體育局反映，希望可以放寬。

體育局：要重做評估 須取得多數民眾贊同

體育局副局長蔡培林表示，當時環評委員擔憂球場燈光會對周邊住戶造成光害，實際營運發現，球場燈光屬於內縮型，不會發散，打球時也沒想像中吵雜，經過溝通，周邊里民、里長也同意調整現況。

蔡表示，因要重新做評估，須取得大多數民眾贊同，因此提案i-Voting，台北市民都可投票，是否要延長網球中心營運時間。體育局表示，若一切順利，最快11月可延長營運時間。

議員游淑慧表示，很多民眾根本不知道網球中心在哪裡，怎麼會用網路投票去霸凌當地民眾，更何況這案子只要體育局和周邊住戶溝通好就可以實施，又何必i-Voting，合理懷疑柯市府是為衝i-Voting業績。

游淑慧更砲轟，若當地民眾強力反對，體育局敢做嗎？或市民反對，但周邊住戶贊同，體育局就不做？做這種「脫褲子放屁」的事，不是給自己惹麻煩？

北市體育i-Voting游淑慧世大運
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

北市接駁型自行車路徑 柯文哲喊卡

2019-03-02 23:21

余天夫婦新加坡公益慈善表演 捐款比領的還多

2019-03-02 22:09

新北中角灣衝浪基地 林佳龍、侯友宜明會勘

2019-03-02 21:05

參訪輔大醫院勉護理員 費洛尼樞機主教：天主必要報答

2019-03-02 19:10

貢寮福隆沙灘發現豬屍 肺臟潮紅解剖送驗

2019-03-02 18:27

東北角4天3起綠蠵龜死亡 程一駿：溫差大受不了

2019-03-02 16:51

民怨深澳鐵道自行車票難買被壟斷 業者：擬加開班次

2019-03-02 15:22

愛玩遊戲「開心農場」 夫妻竟真變農夫種有機草莓

2019-03-02 12:34

大龍峒保安宮今有遶境、大會師 道路機動交管

2019-03-02 11:34

暖冬影響 陽明山杜鵑花開五成

2019-03-02 11:04

侯友宜市場鶯歌三工程 看「侯友宜樹」

2019-03-02 11:04

走阿里山公路不能錯過 「慢悠阿里山」賞花看風景

2019-03-02 10:07

「給你，呆呆」前奧美董事長丁菱娟圓夢油畫首展 台南登場

2019-03-02 09:31

5千流浪警？議員：警力供需失衡 北市應先補足缺額

2019-03-02 00:10

新北央北社宅全方位 年底完工

2019-03-01 23:54

新北台灣音樂中心、大劇院、商業空間拖13年 選完仍卡關

2019-03-01 23:52

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

不捨遊客久等台灣燈會接駁車 東港轎班暖心舉動被讚爆

2019-03-02 16:14

怎麼請到intel無人機秀？ 潘孟安揭「美夢成真」祕辛

2019-03-02 20:39

影／長知識了！全世界只有台灣生產愛玉 竟是因為牠

2019-03-02 19:14

屏東燈會遊客走光還有接駁車？ 原來是為這些無名英雄

2019-03-02 11:07

趁228連假賞櫻去！新竹三大賞櫻勝地曝光

2019-03-02 13:11

「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

2019-03-02 13:25

桃園中壢莒光公園櫻花盛開 吸引賞櫻人潮

2019-03-02 13:35

比基尼「G哥」效應 玉山單攻不強制保險、開放管制山域

2019-03-02 20:22

228連假台東天空看老虎？！遊客：很過癮

2019-03-02 11:06

荔枝椿象入侵桃園行道樹？原來是無毒的紅姬緣椿象

2019-03-02 09:21

屏東燈會買到「一字包」 他笑稱：還以為買到饅頭

2019-03-02 15:07

基隆市議員楊石城宣布參選立委 對藍軍衝擊大

2019-03-02 21:03

台灣燈會怎麼去最順暢？這位校長實勘後這麼說

2019-03-02 16:48

侯友宜市場鶯歌三工程 看「侯友宜樹」

2019-03-02 11:04

陳致中未嚴批韓國瑜星馬行是放水？扁：等議會開會算帳

2019-03-03 00:04

台灣燈會沒讓遊客「過夜」 潘孟安：添人增車分流疏散

2019-03-02 10:08

台灣燈會明晚歡喜落幕 intel無人機燈光秀最終場

2019-03-02 22:15

踩河豚鐵道自行車 一日上山下海樂遊深澳

2019-03-01 12:49

龍應台轟東港溪畔花草被當雜草除了 河川局：取消花季除草

2019-03-02 17:06

逾千萬人次爭睹台灣燈會 工作人員：箇中辛酸難以言喻

2019-03-02 15:16

「酋長石」露臉 石門水庫水情漸吃緊

2019-03-02 17:33

黃金風鈴木花況不如去年 市集人潮穿黃衣湊熱鬧

2019-03-02 18:09

疑暖冬惹禍 荔枝椿象疫情提早爆發

2019-03-02 13:21

紫斑蝶提早到雲林 三月中有機會看見國際生態奇景

2019-03-02 12:31

偏頗介紹228？高雄市歷史博物館：致歉並將志工調離

2019-03-02 16:16

還願的「何老師」太無辜 業者祭出教師限定餐點半價

2019-03-02 09:44

余天夫婦新加坡公益慈善表演 捐款比領的還多

2019-03-02 22:09

民怨深澳鐵道自行車票難買被壟斷 業者：擬加開班次

2019-03-02 15:22

陳宜民為立委選舉明設服務處 邀朱立倫到高雄打氣

2019-03-02 16:21

雲林一片霧茫茫 空氣品質不佳達紅害

2019-03-02 15:23

台灣燈會人氣搶搶滾 試營運至今高達1187萬

2019-03-02 23:24

準公幼補助撥款慢 新竹私幼早有準備

2019-03-02 12:06

網美新打卡點！「稼日蒔光」花海、幾米藝術超療癒

2019-03-02 15:20

大湖草莓採果價愈來愈「親民」 每斤200到250元

2019-03-02 15:14

從市長林佳龍爭取變到交通部長 台中機場新增7停機位

2019-03-02 11:56

台南勝利路3月6日起封路施工 請改道行駛

2019-03-02 10:14

新北中角灣衝浪基地 林佳龍、侯友宜明會勘

2019-03-02 21:05

台中機場增設7個過夜機坪 2035年朝1千萬年旅客量規畫

2019-03-02 11:42

台客天團玖壹壹辦簽唱會 擠爆花蓮遠百

2019-03-02 17:02

人美心也美！蔡阿嘎評選正妹議員 拍消防宣導片

2019-03-02 10:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top