北市網球中心擬延時營業 提案i-Voting 議員批「太瞎」

2019-03-02 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



北市府有意將網球中心戶外球場的營運時間，從原本的晚間7時延長至晚間10時。 圖／擷取自台北網球中心網站 分享 facebook

戶外球場擬延至晚間10點再打烊

北市民權東路六段上的台北市網球中心，在世大運結束後就開放一般民眾使用，但為避免影響周邊住戶安寧，戶外球場僅開放至晚間7點，不僅上班族下班後打球不便，營運廠商也抱怨收入銳減。為此，北市府近來提案i-Voting，有意延長網球中心戶外球場營運時間，10時再打烊。

議員：和住戶溝通就好了 何須網路投票

體育局提案，卻遭議員酸「殺雞焉用牛刀」、「太瞎了」，要延長開放時間，和周邊住戶溝通好就好了，何須i-Voting，用網路投票去「霸凌」當地住戶。

為舉辦世大運，北市府斥資19.6億元興建台北市網球中心，共有16面球場，其中戶外多達11面，還有4個室內球場、1個半開放式的主球場，去年2月以ＯＴ（營運移轉）模式委外營運。

不過，不同於許多球場的營業時間，為避免光害、球場噪音影響周邊住戶，環評立下「戶外球場僅開放至晚間7時」的規定，室內球場雖未影響，但因戶外球場多達11面，幾乎是室內球場的3倍，且在運動高峰時段就要打烊，不僅是北市最早打烊的運動中心，也錯失上班族客源。

由於營運廠商每年要繳交800多萬權利金給市府，卻因營運時間限制，加上網球運動在台灣剛起步，讓業者損失不少收入，屢向體育局反映，希望可以放寬。

體育局：要重做評估 須取得多數民眾贊同

體育局副局長蔡培林表示，當時環評委員擔憂球場燈光會對周邊住戶造成光害，實際營運發現，球場燈光屬於內縮型，不會發散，打球時也沒想像中吵雜，經過溝通，周邊里民、里長也同意調整現況。

蔡表示，因要重新做評估，須取得大多數民眾贊同，因此提案i-Voting，台北市民都可投票，是否要延長網球中心營運時間。體育局表示，若一切順利，最快11月可延長營運時間。

議員游淑慧表示，很多民眾根本不知道網球中心在哪裡，怎麼會用網路投票去霸凌當地民眾，更何況這案子只要體育局和周邊住戶溝通好就可以實施，又何必i-Voting，合理懷疑柯市府是為衝i-Voting業績。

游淑慧更砲轟，若當地民眾強力反對，體育局敢做嗎？或市民反對，但周邊住戶贊同，體育局就不做？做這種「脫褲子放屁」的事，不是給自己惹麻煩？