新北中角灣衝浪基地 林佳龍、侯友宜明會勘

2019-03-02 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌、市長候友宜上任後第一樁合作案露曙光。新北市府今天表示，2人今年1月承諾聯手打造中角灣衝浪基地，教育部體育署已同意全額補助，明天交通部長林佳龍將和侯再赴現場進一步會談交通細節。中央計畫於今年10月底建好衝浪中心，新北市也有共識。

市府表示，本案原則上由新北發包興建，後續委託營運，但目前仍有林務局保安林地解編、都市計劃分區變更及聯外道路開闢經費與私有土地租借或價購等問題待解決。市府期盼交通部觀光局北觀處以「需用機關」名義溝通協調；另主要道路經過私有土地，涉及借用或價購，也寄望觀光局等單位協助。

從蘇、侯敲定合作案迄今，市府已召開5次跨局處會議，並和中央開3次協調會議，市長侯友宜下令全力配合中央，城鄉局負責變更都市計畫，獲得全額經費後，教育局體育處將負責發包，規畫中角國小為培訓學校，興建中角灣衝浪中心。主要計畫道路開闢只要中央提撥經費，工務局將接手興建。