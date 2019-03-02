東北角4天3起綠蠵龜死亡 程一駿：溫差大受不了

2019-03-02 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



東北角海域近日頻傳海龜死亡，包括新北市龍洞、和美及基隆潮境公園，4天來有3起綠蠵龜陳屍岸際，讓岸巡人員忙翻翻。海大海龜救傷中心教授程一駿說，2到4月是海龜死亡高峰期，主要多是幼龜，因季節交替，溫度變化很大，加上風浪也很大，「幼龜身體受不了，就死給你看了」。

今天上午8時，第二巡防區第二岸巡隊，長潭里安檢所副所長羅濟皓實施港巡時，在基隆潮境公園岸邊發現一隻死亡海龜，派員前往協助處理，海洋大學海洋生物研究所人員前往處置。海大研究人員表示，該死亡海龜品種為綠蠵龜，長度47公分、寬度38.5公分，研究人員指出，死亡原因可能是受天候冷暖交替自然死亡。

第二巡防區第二岸巡隊表示，今天是近4日內第三起綠蠵龜死亡案，民眾在海域或岸際發現，多利用118免費報案專線。1日龍洞安檢所安檢員上兵陳韋翰實施港巡時於龍洞漁港左側九孔池岸際發現一隻死亡海龜，即派員前往協處，品種為綠蠵龜，長度41.3公分、寬度44.7公分。上月27日，第二岸巡隊澳底安檢所在和美漁港旁消波塊發現一隻死亡海龜，品種也是綠蠵龜，長約56.3公分、寬60.3公分。

程一駿說，2到4月是海龜死亡高峰期，死亡的多是幼龜，長度在50公分以下，主要是因季節交替，溫度變化很大，加上風浪大，幼龜身體受不了，當溫差過大時，海龜會往下方潛到深海區，溫度變化會小一些，成龜比較有能力潛下去，但幼龜有時潛不下去，加上風浪大被吹打，就容易擱淺岸際。