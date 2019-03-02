福隆沙灘驚見死豬 新北防疫帶回檢驗

2019-03-02 16:01 中央社 新北市2日電



民眾今天上午11時許在新北市貢寮區福隆沙灘發現一頭死亡豬隻，岸巡獲報後立刻派員到場拉起封鎖線並消毒，新北市動物保護防疫處人員隨後也到場勘驗，並將死豬帶回檢驗。

海巡署第2岸巡隊澳底安檢所上午11時許接獲民眾通報，位於東興宮前方的福隆沙灘發現一頭死亡豬隻，澳底安檢所及岸巡第2機動巡邏站人員除立即通報新北市動物保護防疫處外，並攜帶防疫裝備及蒐證器材前往現場。

岸巡抵達現場後立刻拉起封鎖線，在豬隻屍體及周邊進行消毒，動物保護防疫處人員隨後也到場勘驗，並將死豬帶回檢驗。