民怨深澳鐵道自行車票難買被壟斷 業者：擬加開班次

2019-03-02 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市深澳鐵道自行車最近超夯，每逢假日都擠滿人潮，最近春節及元宵連假更是擠得水洩不通，但很多民眾反映，票多被旅行社壟斷，網路及現場都很難買到票。營運的大日開發公司回應指出，因平日一般民眾訂票率不高，與旅行社合作；開放假日部分班次給旅行社，部分班次給一般民眾。

深澳鐵道自行車最近超夯，新北市政府與交通部台灣鐵路管理局合作，將廢棄鐵軌賦予嶄新的生命力，運用腳踩方式遊玩，從兩人互助合力於鐵軌上前進的概念出發，兼具休閒及綠能的搭乘方式，能欣賞無敵海景及體驗鐵道風光。

全程自八斗子站到深澳站，單趟1.3公里、車程30分鐘，2站皆可為起始站，可選擇搭乘單趟或來回。乘上俏皮河豚造型自行車，途經絢麗神秘的海洋光環境隧道、充滿文化氣息的建基煤礦遺址，一旁依山傍海的無敵美景

但有不少遊客曾在社群反映，現場往往很多人，很難買到票。也有網友在爆料公社抱怨，深澳線鐵道自行車的票幾乎都被旅行社壟斷，一般民眾很難買到票，讓遊興大減。

營運大日開發公司今天下午發出新聞稿回應，大日指出，公司自從接手營運之後，為因應許多民眾訂不到票無法搭乘，從原本1月份每天有12班次，2月份增加人力，並調整為加開至每天有14班次，讓更多民眾可以搭乘。

大日表示，因民眾反映公司與旅行社「勾結」，公司澄清因平日一般民眾訂票率不高，剩餘票數較多，因此公司與旅行社合作，除了平日的票是給旅行社的團客搭乘以外，也本著與旅行社互相合作的原則，因此也開放假日部分班次給旅行社，部分班次給一般民眾，並無圖利旅行社之事。