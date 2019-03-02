愛玩遊戲「開心農場」 夫妻竟真變農夫種有機草莓

2019-03-02 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「既然這麼喜歡玩『開心農場』，為什麼不來種真正的菜？」北大農場女主人王范杏竺，8年前因丈夫王汝森非常喜歡玩臉書種菜遊戲，就開玩笑提出種菜的想法，意外開啟農耕的契機，兩人完全不懂務農，從整地、施肥及病蟲害防治都費了一番苦心，沒想到漸漸種出興趣，更辭掉原本工作，專注農場，最後更是加入有機行列。

北大農場位於新北市樹林區北大特區旁，除了種植有機蔬菜，有機草莓更是農場招牌。王范杏竺笑說，一句玩笑話竟成真，夫妻倆不曾務農，所有技術幾乎都是向親戚及周邊農友討教，兩人也漸漸種出成就感，後來也找了塊較大的耕地，辭掉工作開始專注於農場。

王范杏竺表示，一開始試種少量草莓很成功，但第一年開始大量種植竟遇上寒害，原本一季可收4次左右的草莓只收了1次，損失慘重，但他們倆堅持繼續研究，還真的讓他們摸出技巧，有機草莓經過口耳相傳，越來越多人前來，「好多遊客都會慕名而來！」