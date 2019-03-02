大龍峒保安宮今有遶境、大會師 道路機動交管

2019-03-02 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



大龍峒保安宮。圖／取自文化部國家文化資產網 分享 facebook

「全國大道公廟台北大會師」今天下午在北市大同區大龍峒保安宮舉行，台北萬和宮保安社今天則有「建廟180週年紀念暨台北保安社建館100週年平安遶境」；大會師活動較為靜態，傍晚後影響公車停靠站，而遶境活動隊伍則會行經大同區各街道，如迪化街、酒泉街、寧夏路、昌吉街等，屆時都會有機動交通管制。

警方表示，全國大道公廟台北大會師將在今天下午3時到22時舉行，鄰近大龍峒保安宮的大龍街將有部分封路管制，約傍晚大會師活動場地將轉至花博公園一帶。

公運處則配合大會師活動遊覽車停車需求，今天下午6時到晚上22時，取消「捷運圓山站」雙邊公車站位，包含21、42區、208、247區、287區、紅2、紅33、紅34及紅50等9線公車將配合調整行駛動線，民眾必須到鄰近站位如「花博公園」站上、下車。

警方指出，萬和宮保安社平安遶境今早10時多出發後也預計晚上22時結束，遶境路線行經迪化街、延平北路、酒泉街、大龍街、民權西路、錦西街、民生西路、寧夏路、保安街、甘州街、歸綏街、重慶北路、南京西路、涼州街、環河北路、昌吉街等街道及附近巷弄，各路段將有機動交通管制；而遶境隊伍主要使用慢車道或外側車道，約有1500人、100輛車。