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「給你，呆呆」丁菱娟圓夢油畫首展 台南登場

2019-03-02 09:31聯合報 記者鄭維真╱即時報導

佛光山南台別院從今天起將在佛光緣美術館舉辦「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」，丁菱娟從音樂歌手到商場品牌行銷，歷經千錘百鍊，如今再度回歸藝文圈，她在50歲後學畫，實踐她的「第三人生」生活，此次在佛光山南台別院住持滿舟法師促成下，到佛光山南台別院美術館舉辦人生首展，以畫作展現她的燦爛人生。

丁菱娟過去是奧美公關公司董事長，她認為人生應該有不同層次，決定離開她一手創辦的公關王國，追求她的新人生，她寫了許多書，包括「享受吧！50後的第三人生」，而她也是勇於築夢圓夢的實踐者。

丁菱娟說，自己人生多轉折，淡江大學中文系畢業的她曾寫下民歌「給你，呆呆」，從詞曲創作踏入公關行業並開設公司，被美商購併後續任董事長，她覺得擔任行政職後「不好玩了」，從腦力激盪、創意發想，成為得處理許多行政事務，因此她辭掉工作，展開她的新人生。

50歲之後，丁菱娟習畫滿足自我心靈，更義務擔任「台北搖籃計畫」新創團隊導師，扶植台灣的下一代年輕人。從未強求開畫展的她，去年獲邀至南台別院演講分享時，滿舟法師邀請她開畫展。此次共展出64幅作品，其中有26幅提供義賣，所得將捐給搖籃計畫。

佛光山南台別院今天起在佛光緣美術館舉辦「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」。圖／佛光...
佛光山南台別院今天起在佛光緣美術館舉辦「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」。圖／佛光山南台別院提供
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佛光山美術館法師
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