打造全方位社會住宅 新店央北社宅今年底完工

2019-03-01 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市新店央北社會住宅目前工程進度為48.471%，工程預計今年底完工！完工後將是全國第一處包含兒少老婦身障等全方位社會福利的社會住宅，共4棟1070戶。新北市長侯友宜今天上午視察「新店中央新村北側社會住宅新建統包工程」工地，並透過虛擬實境 (VR)檢視完工藍圖，同時說可增加托老、托幼等社福服務設施，結合青年住宅的功能。

新店中央新村北側都市計畫用地，為全國首創以區段徵收方式，規劃1.5公頃用地新建1070戶社會住宅，提供青年安居、宜居的住宅空間。週邊鄰近捷運小碧潭站及捷運環狀線十四張站，居住機能完善，且還以綠建材低碳社區為規劃目標，以住居空間通用化設計，讓不同年齡層與身心障礙的承租戶皆可舒適入住，全案目前已完成結構體施作，預計今年12月完工。

侯友宜今視察工地，社會局長張錦麗、市議員陳儀君、新店區長林煌源等人也陪同參觀。張錦麗表示，為達成公托翻倍成長，以及擴大托老中心服務效能，城鄉局提供部分空間規劃公共托育和小型社區式日間照顧等，如能再增加空間，將再規劃另處托育中心、公共托老中心，以及弱勢婦女自立宿舍和照顧兒少的類家庭等社福設施，涵蓋兒、少、老、婦、身障等社福領域。