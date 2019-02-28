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肯定北農優秀團隊 黃向羣：我有得力助手

2019-02-28 21:17中央社 台北28日電

北農董事長黃向羣。聯合報系記者蘇健忠／攝影
北農董事長黃向羣。聯合報系記者蘇健忠／攝影
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才接任北農董事長的黃向羣今天說，外界可能會認為他是外行，其實他有得力助手，就是優秀北農團隊，同仁都盡心盡力維持菜價穩定；他笑稱，北農有三公，就是公平、公正、公開。

今年2月間才剛接任台北農產運銷公司董事長的黃向羣接受「POP大國民」專訪，主持人蔡詩萍詢問，剛接任董事長，外界可能認為黃向羣未具備農業專業。黃向羣答覆時做以上表示。

黃向羣被問及是否已習慣北農工作時說，接任董事長後，他的作息有些顛倒，因批發市場拍賣時間從當天凌晨2時開始，許多拍賣員前一天深夜就已到位，他也會到場了解，光是佈置拍賣，就需要很長時間，且要在2、3小時內把一天大概約2000噸蔬菜拍賣完畢，才能讓消費者購買到蔬菜，「批發市場其實從半夜就很忙碌。」

他提到，北農同仁都很盡心盡力要維持菜價穩定，其實維持菜價穩定不是件容易工作。

黃向羣說，過去還是台北市議員時，就透過資料了解北農業務，像在台灣蔬果拍賣量，北農要負責40%，全國蔬果價格會依北農拍賣價格而定。他笑稱，擔任董事長後，知道北農宗旨有三公，就是「公平、公正、公開」，會持續保障承銷端、農民權益。

對於未來作法及期許，黃向羣表示，除扮演好董事長角色外，也會處理包含第一果菜批發市場改建案、勞退準備金等問題。他期望，擔任董事長後希望得到消費市場、承銷端的肯定。

黃向羣指出，就算外界可能認為他是外行，但其實他有一群得力助手，就是優秀北農團隊，包含拍賣員、管理員等，也歡迎外界到北農參觀，才能更了解北農業務。

北農菜價
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