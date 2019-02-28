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北農新董座黃向羣：柯文哲事前沒跟我談過

2019-02-28 20:09聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

過去兩年因人事案風波不斷的台北農產公司，10天前由民進黨市議員黃向羣接任董事長，外界猜測他是因現任民政局長的舅舅藍世聰輔選台北市柯文哲連任有功，才獲得柯文哲青睞。不過黃向羣傍晚接受廣播專訪時表示，他與柯從未當面談及該事，是由北農的董事轉告。

黃向羣坦言，大家一定會想他接任北農董事長是因為舅舅藍世聰的關係，他不知道外界是否相信，其實在柯文哲屬意他接任董事長前，他只有一次到北市府找官員時，遇到柯並打過一次照面，但完全沒談到北農的事。後來是有北農董事轉告他，隱約表示市長有意讓他接任，請他先有心理準備。他強調自己真的沒有與柯進一步接觸，甚至可以調市府的監視器或兩人的通聯來證明。

黃向羣表示，現任總經理翁震炘出身農委會，對於農業有專業背景。至於前總經理吳音寧因不願到議會備詢而衍生爭議，未來不會發生，因為翁過去已經習慣在立法院備詢，而他自己過去是質詢的民代，現在更不該逃避。

對於北農是否能平靜回歸本業，不再起爭議？黃向羣表示，一開始可能還是焦點，因為批發市場改建案總預算達130多億元，一定是議員關注的焦點，雖然議員對於舊同事會手下留情，但若議題超越友情，該質詢的還是免不了，不過他會盡力去說明，平息質疑與爭議。

北農柯文哲北市
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