新北廚餘餵豬未申請檢核 7場次遭處罰

2019-02-28 18:43 中央社 新北28日電



新北市府今天表示，目前仍有17場養豬戶並未申請通過廚餘養豬檢核，卻仍以廚餘養豬，市府巡迴稽查已經處罰7個場次。新北市災害應變中心要求高溫烹煮，嚴防非洲豬瘟疫情。

新北市非洲豬瘟災害應變中心今天發布新聞表示，養豬業者務必落實生物安全防治措施與烹煮廚餘，統計截至1月底為止，新北市未通過廚餘再利用檢核有24場，春節期間持續稽查勸導82場次，截至2月15日已有7場養豬場轉用飼料。

應變中心表示，勸導期已結束，自2月16日起針對未申請檢核的17場養豬戶連續稽查，發現有7場次違規使用廚餘，每次依廢棄物清理法裁處最高新台幣6000元。

新北市災害應變中心說，廚餘養豬場必須落實廚餘烹煮達攝氏90度，持續1小時以上高溫蒸煮工作。各區養豬班必須回報每天高溫蒸煮情形，加強疫情區域聯防意識。

災害應變中心說，針對未取得再利用檢核廚餘養豬場，將進行輔導轉用飼料餵飼或退場。養豬場如果無法改以飼料餵飼，3月31日前可申請廚餘養豬退場補助方案領取離牧經費。

另外，新北市偶有養豬戶隨意棄置病死豬的不道德行為，災害應變中心呼籲飼養豬隻如有異常死亡，應通報動保處派員處理。

環保局表示，申請廚餘再利用檢核，程序並不麻煩，重點在於必須擁有高溫烹煮設備。

至於廚餘的去化處理，新北市府環保局表示，清潔隊每天收集包括堆肥廚餘與養豬廚餘，每年約產出12萬噸以上廚餘，其中約7.7萬噸堆肥廚餘，養豬廚餘4.6萬噸。

環保局說，堆肥廚餘的處理，目前沒有問題，至於養豬廚餘可以處理至3月底為止。還有10個行政區的養豬廚餘預期可以順利完成標案，若無法招標，會依照環保署的指引，以併入堆肥、掩埋或焚化方式處理。