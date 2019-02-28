228連假第一天 士林官邸周邊車多人擠爆

2019-02-28 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北士林官邸鬱金香展2月21日開幕，今年僅展出11天，3月3日結束，最後1個周末正好逢228的4天連假，也讓人車潮湧入周邊福林路、中山北路，車擠滿車道，福林路號誌綠了車子也無法動彈；警方表示，士林官邸前福林路各區段路口都有安排人員指揮交通，避免路口擠滿車影響其他路段交通，建議民眾最後3天多搭捷運等大眾運輸來賞花。

士林官邸鬱金香展上周開幕到一半就吸引10多萬人次參觀，今天也有許多民眾與遊客攜家帶眷趁228連假第一天到士林官邸走春、欣賞各種顏色鮮艷的鬱金香並拍照留念。不過，官邸庭院步道擠滿人潮，也讓部分民眾自嘲「不知來賞人還是賞花」。

交通警察大隊指出，士林官邸賞花人車潮較上周末多，可能與上周末補假少放1天假有關，加上鬱金香展即將結束，而陽明山花季較長到3月17日，也會讓民眾優先選擇到士林官邸賞花，導致士林官邸周邊成為連假第一天車最多的地區。

士林官邸周邊道路接近中午前就開始湧現車潮，直到傍晚前都還有許多人車，不少人搭捷運到士林站徒步前往官邸，人潮多到中山北路行人號誌綠燈秒數不足，都紅燈了還有行人才過馬路到一半，也有駕駛稱福林路必須等約3次號誌才能離開士林官邸區段。