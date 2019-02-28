228受難者趙水濱：只是開門看一眼 子彈就打過來

2019-02-28 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市府今天與新北市228總會一起舉行228紀念活動，4名出席的受難者中，86歲的趙水濱在228事件發生時才15歲，只是開門看到了士兵拿步槍巡邏，就被子彈射穿左手臂，但當時不敢看醫生，只能找私人診所針縫敷藥，很長一段時間都不敢談及此事，現在才能能說出口，他感嘆地說：「希望這個國家，不要再有這樣的事發生。」

趙水濱回憶，228事件事發他住在台北市北投地區，一天早上9點鐘左右，他只是開門看了門外在巡邏的士兵，結果士兵發現他就舉起步槍射擊，他還來不及關上門，子彈就從左手小指擦過，再貫穿他的手臂，血從傷口不斷流出，下臂2根骨頭斷了一根，痛苦難耐，但他卻不敢去看醫生，只能請哥哥在手臂上纏起布條止血。

趙水濱一直撐到快中午左右，眼看血流不止，才到附近找了私人的診所，診所內醫師夫妻2人替他把傷口縫合了24針，並建議他幾天後要去大醫院上藥，但他擔心受怕，連換藥也不敢去，還是只能回到一開始縫合的私人診所，擦藥擦了快1年都沒辦法好，傷口不時疼痛，他又換了一間診所，擦藥擦了2個月才慢慢恢復。