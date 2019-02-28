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竹子湖海芋季3月底登場 系列活動先起跑

2019-02-28 15:06中央社 台北28日電

陽明山竹子湖海芋花季即將登場。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
陽明山竹子湖海芋花季即將登場。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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台北市產業局為替3月底登場的陽明山「竹子湖海芋季」暖身，與天母百貨業者合作，從今天起至3月3日，在百貨公司內展出海芋地景花藝作品，並推出海芋季有獎徵答等活動。

北市產業發展局今天發布新聞稿表示，228連假起跑，為替3月29日登場的「2019竹子湖海芋季」暖身，與北投區農會與天母地區的百貨業者合作，先推出系列活動，即日起至3月3日止，在新光三越台北天母店1樓廣場會展出海芋地景花藝作品。

現場除有竹子湖海芋外，也配合戶外廣場野餐體驗活動，推出海芋季有獎徵答，並提供限定獎品，民眾參與活動後，可把相關獎品帶回家。

產業局說，臉書（Facebook）「台北饗樂趣」粉絲專頁3月5日至11日將辦抽獎活動，包含大葉高島屋舉辦的手工揉香體驗課程等品項；「竹子湖海芋季」將在3月29日至4月28日登場，今年因受暖冬氣候影響，竹子湖海芋現已陸續盛開，民眾到陽明山賞櫻，也可到竹子湖一遊。

此外，陽明山竹子湖地區在今年2月間經行政院農業委員會公告劃定為台北市休閒農業區：「竹子湖休閒農業區」。

產業局說，未來會藉由資源整合及創意加值，帶動產業鏈結農業，促進當地休閒農業發展，並提高農民收益，盼可創造台北市都市農業新契機。

「竹子湖休閒農業區」位於陽明山竹子湖地區，全區以海芋花、繡球花及自然農村的鄉情美景聞名，農民耕種精緻花卉、野菜時蔬，進入竹子湖社區時，可順道參觀紀錄當地產業史的竹子湖蓬萊米原種田故事館，歡迎市民來場隔絕城市紛擾的竹子湖小旅行。

海芋竹子湖
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