北市春安勞檢 違規率較去年下降4%

2019-02-28 13:35 中央社 台北28日電



台北市勞動檢查處於今年跨年及春節前後，分階段啟動「台北市108年跨年暨春安期間加強勞動檢查實施計畫」。勞動局表示，勞檢違規比率較去年下降4%，勞動環境已有相當的進步。

因應年節前後，部分行業業務量進入高峰期，為避免因趕工疏忽安全管理或使勞工超時工作，導致職災或過勞發生，勞動局分兩階段實施春安勞檢。

勞動檢查處長江明志指出，春安檢查第一階段自去年12月24日至今年1月12日止，進行跨年舞台搭設及台北101大樓燈光、煙火架設的施工場所實施專案檢查，共計檢查26場次，罰鍰4項次。

第二階段自今年1月15日至2月20日止，針對台北市營造工程、危險性作業的施工場所、賣場、餐廳及有害物接觸等工作場所實施檢查，合計檢查1141場次、停工29項次、罰鍰186項次。

其中，違反職業安全衛生部分缺失，包含有高處作業的工作場所未設置安全防墜設施、勞工未受安全衛生教育訓練、合梯使用未符合規定、營繕工程作業人員未正確戴用適當的安全帽、工作場所未設電氣相關保護措施等。

勞動局長賴香伶表示，近年由於春安期間的大力檢查，今年相較於去年的檢查成果，其違規比率由31.54%略下降為27.23%，已有相當的進步，希望事業單位依職業安全衛生法令確實做好相關防護措施，並落實安衛工作自主管理，保障工作者安全。

賴香伶說，期許新的一年，在勞工朋友、事業單位及勞動局共同努力下，促使台北市成為「勞動安全」、「零工安事故」的幸福城市。