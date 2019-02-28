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整理包／看過來！3月1日上路 必知交通新措施

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八斗子接圓山轉運站 中正線快捷公車可望暑假上路

2019-02-28 11:39聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

原定今年3月正式上路的中正線快捷公車通車期程一延再延，北基雙方終於確認行車路線，...
原定今年3月正式上路的中正線快捷公車通車期程一延再延，北基雙方終於確認行車路線，預計連接基隆八斗子至北市圓山轉運站，途中跨經北市松山、大安、士林三區。圖／報系資料照
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北基第三條快捷公車中正線可望暑假正式上路！原定今年3月正式上路的中正線快捷公車礙於北、基兩市需達成路線共識，再加上取得經營權的首都客運尚需時間籌備車輛、招聘人員，上路期程一延再延，在立委蔡適應邀集公路總局、北基相關單位、首都客運協調後，終於傳出新消息，北基雙方確認行經路線，業者也承諾在暑假期間完成籌備、正式上路。

繼基北快捷公車2088和1088陸續開通，解決部分通勤族交通問題，成效有感，基隆市府擬加開中正線快捷公車，預計從八斗子火車站、海科館、海洋大學經中山高速公路，駛往台北市，還主打密集發車，盼能緩解通勤通車壓力，全案由交通部核定首都客運取得經營權。

基隆市民引頸期盼，但通車期程卻一再延後，歷經3個月協商，各方終於完成最後審查，北市、基隆市政府交旅處確認，中正線快捷公車將從八斗子車站發車，沿路行經北寧路、中正路、義一路後，直上國道達台北，行經南京三民、忠孝東路後，再轉接建國高架至圓山轉運站。北基中正線快捷公車途中跨經北市松山、大安、士林三區，「讓通勤族40分鐘內一定到得了台北」。

首都客運也承諾會加速籌備，盡快完成相關車輛、人員、設備建置，預計暑假期間正式上路，立法委員蔡適應也強調，會持續監督相關單位完成，也會一併檢討後續其他路線問題。

公車基隆北市
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