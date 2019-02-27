天燈衝擊環境 新北市尋環保觀光雙贏

2019-02-27 22:44 中央社 新北27日電



天燈在新北市平溪天空施放後，墜落的天燈嚴重衝擊環境，有外國人呼籲別再放天燈。新北市政府觀光旅遊局長張其強今晚說，會在維護環保、地方發展及文化傳統間，盡量尋求平衡。

環境資訊中心網站今天報導，23日幾名在台國際人士號召志工前往平溪撿拾天燈殘骸，過程中還不斷有新的天燈落下。最後總共清出326公斤的可觀垃圾。

報導中指出，外國友人撿拾過程非常沮喪，廢棄的天燈放眼望去無窮無盡。在台國際人士海文（Ryan Hevern）呼籲民眾在沒有強制採用環保天燈前，拒絕參與天燈節活動。「不該如此積極推廣平溪天燈節，因為放天燈的行為就是場環境災難。」

新北市平溪放天燈原是地方民俗文化的流傳，行政院長蘇貞昌擔任台北縣長期間推動平溪國際天燈節，歷任縣市長周錫瑋、朱立倫、侯友宜，無論是藍綠執政，都透過政府資源結合地方產業與文化協會，不斷加碼行銷節慶，且愈辦愈盛大。

新北市政府環境保護局統計，民國102年全年度回收天燈數量為8萬4000多盞，環保局推動資源回收兌換禮物活動後，回收數量逐年攀升，至106年有25萬盞天燈，去年更飆高到29萬盞。

夜空中冉冉上升的天燈，充滿幸福感，也是國際上代表台灣的節慶活動之一。除元宵天燈節，平日在平溪的商家也可以看見放天燈祈福遊客，近年來自由行的韓國遊客更多。

新北市環保局發言人孫忠偉晚上接受中央社訪問表示，平溪每年吸引大量的國內外觀光客遊玩，今年1月回收的天燈將近2萬個，2月適逢春節與元宵，回收約3萬3000個天燈。

環保局說，平溪河川與樹梢常看見掉落的天燈，很難清理，近年大力推動回收天燈骨架與天燈紙。在天燈節期間的垃圾量約5公噸左右，對環境的衝擊很大，平溪清潔隊員更辛苦。

新北市消防局表示，除墜落的天燈在山野、河谷、樹梢垂掛，也有商家在天乾物燥時，在天燈上串著鞭炮燃放，容易造成山林火警或傷害人潮，呼籲商家不要搞噱頭，遊客不要玩過頭。

新北市天燈民俗文化發展協會理事長胡民樹說，天燈是利用熱空氣升空的原理，因造型很像一頂孔明帽，故又稱為「孔明燈」。早期在平溪拓墾的移民，遇盜匪打劫時，以放天燈互報平安，長久流傳為民俗活動。

張其強晚間接受中央社訪問表示，謝謝這些外國人士一起維護台灣環境，市政府會在環保維護、地方發展及文化傳統之間，盡量尋求平衡。

他說，市府已減少天燈施放的總量、次數，並在施放後舉行淨山回收活動，24日有200人參與淨山，共清理出8袋垃圾。新北市政府會繼續努力，讓影響減到最少。