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漫步櫻花大道 淡海輕軌出站步行、搭接駁車輕鬆賞櫻

2019-02-27 18:23聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

228連假到正值賞櫻旺季，淡海輕軌淡金鄧公站(V03)及淡金北新站(V05)出口附近，步行即可走到滬尾櫻花大道及北投子櫻花生態步道，另外針對熱門賞櫻景點天元宮，新北市交通局也協調公車業者在輕軌淡水行政中心站(V07)旁加開賞櫻專車，讓民眾可以藉由輕軌及轉乘專車，輕鬆賞櫻「趣」。

新北捷運公司表示，民眾搭乘淡海輕軌在淡金鄧公站(V03)下車，出口步行約100公尺，眼前即是綿延4公里長的「滬尾櫻花大道」，沿著北四線公路兩旁種植的櫻花行道樹，可欣賞整片山櫻花；而相隔一站的淡金北新站(V05)在出口步行約3分鐘處，有全長約3.5公里、約百株的粉色吉野櫻的「北投子溪櫻花林生態步道」。

至於每年都吸引大量賞櫻人潮的天元宮，交通局也在淡海輕軌淡水行政中心站(V07)旁加開「輕軌淡水行政中心站-天元宮」接駁公車，自明天起3月31日止，每日上午8時自輕軌淡水行政中心站發車，末班車下午5時於天元宮發車，尖峰時間約15分鐘一班，接駁公車與輕軌也有1小時內轉乘優惠，雙北1280定期票也可使用。

另外，為了讓民眾走訪綠山線全線各站幾米的公共藝術作品，新北捷運公司在輕軌紅樹林站(V01)發行票價50元的一日券，適用至4月底前票價全面折扣5元的優惠方案，一日券優惠票價為40元，228連假期間，每天前500名購買淡海輕軌1日券的乘客，即可免費獲得點心餅分享包1包，每日數量有限，送完為止。

民眾搭乘淡海輕軌在淡金鄧公站(V03)下車，出口步行約100公尺，也有綿延4公里...
民眾搭乘淡海輕軌在淡金鄧公站(V03)下車，出口步行約100公尺，也有綿延4公里長的「滬尾櫻花大道」。圖／新北捷運公司提供
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搭乘淡海輕軌，在淡金北新站(V05)出口步行約3分鐘處，有全長約3.5公里、約百...
搭乘淡海輕軌，在淡金北新站(V05)出口步行約3分鐘處，有全長約3.5公里、約百株的粉色吉野櫻的「北投子溪櫻花林生態步道」。圖／新北捷運公司提供
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淡海輕軌櫻花賞櫻
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