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美！新北精選3私房賞櫻景點 漫步桃粉色櫻花大道

2019-02-27 18:22聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

明天就是228連假，民眾紛紛出外踏青，加上正值櫻花盛開的季節，各景點更是會湧入大批人潮，新北市綠美化環境景觀處精選出除了天元宮外，新北市3處連假賞櫻景點，包括林口竹林山觀音寺、三芝青山路以及淡水滬尾櫻花大道，除了賞櫻外還可以在附近吃美食、逛景點，讓人有拍有吃更有玩。

景觀處表示，竹林山觀音寺位於高速公路林口交流道附近，交通方便，是林口、蘆竹、龜山地區知名的觀音廟宇之一，不只廟宇漂亮，正門前的櫻花樹群更是焦點，目前山櫻花已開5成，吉野櫻估計於3月初綻放，賞花期間可至3月底；賞完櫻花，還可到附近名店「老占元拉麵大王」吃羊肉拉麵，飯後再驅車前往林口三井outlet逛街。

而三芝青山路沿線栽植山櫻花、八重櫻等各色櫻花，有「櫻木花道」的美譽，景觀處指出，雖然此處山櫻花期已近尾聲，仍有5成花開，民眾請把握連假機會前往賞花，此外若想安排整日的賞花行程，可以近年爆紅的「三芝田心子」作為第一站，接著前往三芝青山路、大湖路賞櫻，青山路自雞母宮至五角松咖啡，長達約4公里的道路是櫻花種植最密集的地方，就像步入櫻花隧道。

至於淡水滬尾櫻花大道，景觀處表示，隨著淡水輕軌通車，前往滬尾櫻花大道更方便，可在鄧公站下車出站後，左轉往山路步行約100公尺，眼前即是綿延4公里長的滬尾櫻花大道，公路沿途以山櫻花做為行道樹，花期晚於三芝青山路，可漫步於桃紅色的櫻花大道。

景觀處建議，若想安排整日行程，也可搭淡海輕軌到淡水文化園區，在淡水老街享用美味午餐，飯後可前往淡水行政中心路旁的新北稼日時光基地拍美照，此處原為淡海輕軌淡水行政中心站旁的一塊空地，為迎接輕軌通車，已進行綠美化，裝飾了幾米藝術、景觀花海、可食地景、瓜棚隧道、貨櫃屋等等，保證風景美又好拍。

要前往淡水滬尾櫻花大道，可在鄧公站下車出站後，左轉往山路步行約100公尺，眼前即...
要前往淡水滬尾櫻花大道，可在鄧公站下車出站後，左轉往山路步行約100公尺，眼前即是綿延4公里長的滬尾櫻花大道。圖／新北景觀處提供
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淡水行政中心路旁的新北稼日時光基地，原為淡海輕軌淡水行政中心站旁的一塊空地，為迎...
淡水行政中心路旁的新北稼日時光基地，原為淡海輕軌淡水行政中心站旁的一塊空地，為迎接輕軌通車，已進行綠美化，裝飾了幾米藝術、景觀花海、可食地景、瓜棚隧道、貨櫃屋。圖／新北景觀處提供
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竹林山觀音寺位於高速公路林口交流道附近，交通方便，不只廟宇漂亮，正門前的櫻花樹群...
竹林山觀音寺位於高速公路林口交流道附近，交通方便，不只廟宇漂亮，正門前的櫻花樹群更是焦點。圖／新北景觀處提供
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三芝青山路沿線栽植山櫻花、八重櫻等各色櫻花，有「櫻木花道」的美譽。圖／新北景觀處...
三芝青山路沿線栽植山櫻花、八重櫻等各色櫻花，有「櫻木花道」的美譽。圖／新北景觀處提供
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