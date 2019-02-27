汐止一個路口四個站牌 會勘協調併站

2019-02-27 20:14 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止康寧街上的樟江大橋公車站牌，往北、往南都在路口兩側設站，市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 一個路口竟然就有四個公車站，那裡等車很容易混淆，在汐止康寧街上的樟江大橋公車站牌，當時因為考量到公車動線問題，所以，不論是往北、往南都在路口兩側設站，民眾常常等車得跑來跑去，另外，沒有公車動態資訊看板也不方便，所以，今(27)日上午市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，要求改善。

湖興里長郭書成說，樟江大橋過來接康寧街的這個路口，前後左右都各設了公車站，一個路口就有四個站，站名都叫樟江大橋，也造成民眾等車常常無所適從，常常得要兩邊跑來跑去，實在不方便。

市議員張錦豪表示，在接獲陳情後，就邀請相關單位人員現場會勘，因為兩個公車站距離好近，只差過一個馬路，再加上公車停靠分散，造成困擾，會勘協調整併，另外，康寧街往北的樟江大橋站及伯爵山莊站，因為沒有候車亭，也沒有電子資訊看板，對於老人家搭車很不方便，也要求一併改善。

張錦豪指出，會勘結論在往台北方向樟江大橋2站公車站合併設站位置，由里長與管委會協調，至於伯爵山莊站，設立電子資訊看板，交通局於四月初完成基礎設立，電力部分請台電盡快完成線路配置，還有要求交通局將往北樟江大橋站公車817、896納入樟江大橋(伯爵一代)站，並設立電子資訊看板。