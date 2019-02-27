一級保育類遊隼順利產卵 酋長岩劃設告示牌護鳥

2019-02-27 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



一級保育鳥類遊隼繁殖季來臨，據基隆市野鳥學會理事長沈錦豐觀察，已有遊隼親鳥順利產蛋、孵卵，為避免遊客驚擾遊隼育雛，新北市動保處偕同鳥會場勘，在深澳酋長岩一帶設置「禁止騷擾遊隼」告示牌，提醒遊客、釣友、攝影者配合勿擾，否則違者恐面臨1年以下有期徒刑、拘役，甚至科、併科6萬元以上、30萬元以下罰金。

珍貴遊隼是俯衝速度最快的鳥類，俯衝時速高達3百多公里，獵食時會先飛到獵物上方，再用極快的速度俯衝而下攻擊獵物。深澳酋長岩、龍洞岩等東北角熱門景點，因其岩石質地堅硬，又擁有海崖峭壁地形，吸引遊隼在繁殖季時，選定懸崖、山壁築巢定居。

而遊隼繁殖、育雛期從2月一路延續至6月，期間遊隼親鳥孵卵，待雛鳥孵化後育養，再一步步帶著雛鳥學飛、離巢，雛鳥成熟後可望在6月順利離開巢區。

為確保遊隼能好好孵育雛鳥，沈錦豐呼籲，遊客在遊隼繁殖期間，別出現空拍、攀岩等人為干擾行為，以免驚嚇遊隼親鳥。據悉，貢寮龍洞岩3年前就曾有民眾出動空拍機拍攝遊隼，導致遊隼受到驚嚇後棄巢。