不想一路塞？228連假新北交通懶人包在這

2019-02-27 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



228連續假期即將到來，新北市內各風景區及主要道路將湧現車潮，若要賞櫻或遊玩要注意是否有總量管制，或接駁車可搭乘，可免去塞車的困擾。而新北市交通局也建置「228連假交通懶人包」網頁，供民眾查詢新北市市區道路與風景區易壅塞路段、時段、替代動線、停車剩餘、連假期間活動及景點大眾運輸資訊等。

正值櫻花綻放期間，交通局自本月28日至3月31日推出「捷運淡水站-天元宮」及「輕軌淡水行政中心站-天元宮」2條接駁公車，公車頭班車上午8時分別由捷運淡水站及輕軌淡水行政中心站發車，末班車傍晚5時由天元宮發車，其中「捷運淡水站-天元宮」尖峰約10至15分一班，「輕軌淡水行政中心站-天元宮」尖峰約15分一班，並視人潮機動調整班距。

至於九份地區也是民眾選擇輕旅行的好去處，為避免大量車潮湧入，警方將視車流機動執行總量管制，其中以遊覽車及小汽車為主要對象，除有通行證及大眾交通工具外一律管制，管制點分別為臺2丁102市道路口、北35臺2路口及北34臺2路口，民眾需依現場管制方式行駛或改道。如需開車前往，可停放至免費的九號停車場及水湳洞停車場。