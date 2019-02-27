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二二八連假將至 北市98路口提早疏導

2019-02-27 16:42中央社 台北27日電

二二八連假將至，台北市警察局交通警察大隊說，今天針對忠孝西路等98處重要路口，提早至下午4時30分到崗疏導，轄內觀光遊憩景點連假期間也將增派疏導崗位。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，因應2月28日至3月3日的二二八連續假期，預估北市交通站點和賣場自今天下午起將陸續湧現返鄉、購物及出遊人車潮，因此特別規劃交通疏導勤務。

首先，針對北市忠孝西路、中山北路口等98處重要路口崗位，今天將提前至下午4時30分到崗疏導；其餘路口則於下午5時到崗，請駕駛人配合員警、義交指揮。

交通警察大隊指出，由於交通部高公局將於2月28日上午7時至中午12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，針對北市8處管制點已規劃交通管制及疏導勤務。

包括重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等8處。

交通警察大隊提醒，2月28日至3月3日連假期間，針對轄內各觀光遊憩景點和大型百貨公司、賣場及其他交通繁雜商圈周邊道路，都將增派交通疏導崗位，以維持交通秩序。

另外，針對北市易聚集人、車潮的地點，警方也將加強違規停車取締、拖吊。

交通警察大隊也呼籲，由於北市自今年起至2月26日止，已發生3件轉彎車輛碰撞行人的死亡交通事故，請駕駛人除應禮讓行人穿越道上的行人先行外，在轉彎時應確實將頭左右擺動，繞過視線死角查看後方有無行人通過，行人過馬路時也要隨時提高警覺，以免造成憾事。

警察北市連假
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