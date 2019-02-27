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十三行博物館考古教具 全國公私立小學皆可申請

2019-02-27 14:25聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市十三行博物館2017年起推出「行動博物館」，將水下考古虛擬實境、考古探坑、原住民族樂器及人骨拼圖模組帶進社區、學校、托老中心等各角落，從幼兒園學童到樂齡長者都玩得欲罷不能。十三行今宣布，即日起受理北北基桃地區個人及機關團體免費申請。

十三行博物館表示，目前4套行動博物館模組，至今共服務128場次，超過5萬3千人次體驗。如全國首創的「水下考古VR行動列車」，熱門虛擬實境結合水下考古，主動走入公共托老中心，仿真海底世界及成群魚兒透過VR設備彷彿觸手可及，新鮮的體驗讓長者們樂得合不攏嘴。

又如，將國定十三行遺址與大坌坑遺址文物與考古學知識，濃縮在行動模組中的「考什麼古」主題；以人類學為基礎展出台灣原住民族7項樂器與影音資料，視覺聽覺兼具的「來自山林的聲音」模組；以及以生物考古學為基礎設計，探索人骨與考古奧秘的「人骨拼圖」行動模組，皆深受好評。

今年十三行推出新行動教具「考古旅行箱」，開發「台灣史前文化」、「十三行文化」兩款主題。教具箱內容包含仿製陶片、石器與互動遊戲等實體教具，學校教師也能教考古知識。這款教具較為特別，開放全國公私立小學免費申請。

館長陳春蘭表示，博物館行動服務打破固有建築物的限制，以「無牆博物館」提升教育展示功能，主動出擊，扭轉民眾對考古博物館刻板印象，也落實文化平權理念，讓每個人都能享有博物館資源。更多資訊請至十三行官網https://www.sshm.ntpc.gov.tw查詢。

今年十三行推出新行動教具「考古旅行箱」，免費讓全國公私立小學申請。圖／新北市十三...
今年十三行推出新行動教具「考古旅行箱」，免費讓全國公私立小學申請。圖／新北市十三行博物館提供
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考古博物館
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