親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

龍洞灣岬步道壯闊海蝕 草嶺舊隧道假日人潮夯

2019-02-27 10:30聯合報 記者游明煌╱即時報導

228四天連假將屆，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處推薦來福隆親山近水，騎鐵馬穿越草嶺舊隧道可一睹龜山島美景，也可登上龍洞灣岬步道欣賞壯闊海蝕地形風光，或是到卯澳漁港欣賞復育後的台灣百合，看微笑海灣，暢意遊覽東北角風光。

東北角管理處指出，龍洞灣岬步道每逢假日就吸引不少遊客，非常適合連假民眾出遊。龍洞灣岬步道串連起東北角的二大岬角，也串連起鼻頭角600萬年前與龍洞岬3500萬年不同時空的地質年代，走在3公里長的步道上，有如行走在一個具有時間與空間美的實體型態上，壯闊海蝕地形，十分迷人。

東北角管理處建議，步道由龍洞南口海洋公園北側的停車場開始，以97階步道通往西靈巖，沿路可見到許多海邊特有的植物生態，沿石砌步道接和美國小北側步道，然後進入社區步道直通龍洞灣公園。因途經龍洞灣與龍洞岬，所以將步道命名為「龍洞灣岬步道」。從龍洞南口海洋公園至和美國小折返全程約需1.5小時；至龍洞灣公園折返，全程約需3小時，遊客可視體力自行安排路程，可上官網查詢https://www.necoast-nsa.gov.tw/。

以福隆為中心的東北角，周圍包含多樣的海洋及山林生態旅遊地，還有豐富的人文景觀及文化特色，包含草嶺古道、萊萊海蝕景觀、舊草嶺隧道、三貂角燈塔、福隆海水浴場等知名景點，可以騎著自行車沿路體驗，也可開車漫遊。

如果想要選擇輕鬆一點的行程，從福容大飯店福隆開車約15分鐘路程，即可到達富有百年歷史的卯澳漁村，除了傳統石頭屋建築外，地方居民與農業局共同復育的原生種台灣百合已然盛開，純白、大而美的喇叭狀花朵，兼具淡淡花香，深受民眾的喜愛。

走完戶外活動後，福容大飯店內有全台最大GAMIX VR遊戲中心，有賽車、跳舞、時空穿梭機等多達30種以上不同遊戲體驗，還可戴上VR眼鏡體驗。福容福隆推出主廚特製「禪火鍋」，以雙溪山產的新鮮食材做成的酸白菜鍋及麻辣鍋湯底，搭配新鮮肉盤及蔬菜下鍋。因應228連續假期，福容大飯店福隆也祭出優惠方案，即日起至3/3，一泊二食住房專案均一價，詳情請上福容大飯店福隆官網www.fullonhotels.com.tw/fl。

東北魚三貂角燈塔。記者游明煌／攝影
東北魚三貂角燈塔。記者游明煌／攝影
分享
東北角草嶺舊隧道單車行。圖／福容大飯店提供
東北角草嶺舊隧道單車行。圖／福容大飯店提供
分享
福隆海水浴場。記者游明煌／攝影
福隆海水浴場。記者游明煌／攝影
分享
福容福隆禪火鍋套餐。圖／福容大飯店提供
福容福隆禪火鍋套餐。圖／福容大飯店提供
分享
龍洞灣岬步道景觀。圖／福容大飯店提供
龍洞灣岬步道景觀。圖／福容大飯店提供
分享
東北魚三貂角燈塔。圖／福容大飯店提供
東北魚三貂角燈塔。圖／福容大飯店提供
分享
卯澳漁村微笑海灣，適合騎自行車遊覽風光。記者游明煌／攝影
卯澳漁村微笑海灣，適合騎自行車遊覽風光。記者游明煌／攝影
分享
以福隆為中心的東北角，周圍包含多樣的海洋及山林生態旅遊地，還有豐富的人文景觀及文...
以福隆為中心的東北角，周圍包含多樣的海洋及山林生態旅遊地，還有豐富的人文景觀及文化特色。圖／福容大飯店提供
分享

福隆草嶺連假
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

228四天連假 萬里龜吼漁夫市集石花凍免費品嘗

2019-02-27 09:32

新北拚程式基地 培訓30校長當Google講師

2019-02-27 00:08

議員：淡海輕軌3問題 捷局：考慮增雨遮

2019-02-26 23:57

淡海輕軌春節疏運檢討 侯友宜：不足處228前改善

2019-02-26 23:54

北市杜鵑暖冬早開 花季前急補植

2019-02-26 23:53

新北推公益大平台 快速媒合資源供需

2019-02-26 23:52

基隆路、松隆路口3月12日起新交管 試辦3個月

2019-02-26 23:50

小黑有伴了！朱銘美術館多一對黑天鵝

2019-02-26 20:18

金龍湖木棧道更新工程 新北市議員盯進度

2019-02-26 20:18

舒緩花季塞車心情 淡水警張貼幽默公告

2019-02-26 20:17

汐止義民里長當十天辭職 里長補選抽籤

2019-02-26 20:16

金山櫻花季開跑 公所推官方Line辦抽獎

2019-02-26 20:16

具稀少性與重要性 北市中山堂升格國定古蹟

2019-02-26 18:02

新北市「公益大平台」6月上線 快速媒合捐贈供需方

2019-02-26 17:35

這個局長好厲害 吹薩克斯風還能做公益

2019-02-26 16:09

3大工程將通車 淡江大橋開工正式「浮」起來

2019-02-26 14:15

淡水小漁港填築 學者：前瞻計畫成破壞計畫！

2019-02-26 11:25

大學師生走入旗山社區訪耆老 重現日治時期車站樣貌

2019-02-26 07:37

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:49

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

王文淵贊助雲林營養午餐 與小學生共餐讚吃得比我好

2019-02-26 14:08

台南這個路段常有死亡車禍 被戲稱「地府通道」

2019-02-26 18:29

我屏東我驕傲！台灣燈會期間這句話最紅

2019-02-26 16:09

搖滾天團魔力紅來高登台 高雄交通管制

2019-02-26 12:45

桃園市警察特別福利！ 3月1日起將可放「生日假」

2019-02-26 21:06

影／盛世公主遊輪要回來了 基隆「主打歌」繼續唱下去

2019-02-26 16:51

台南市輕軌新建有變？ 議員高雄考察財務難負擔

2019-02-26 20:54

瑞里紫藤花季3月開 推出花下茶席、咖啡烘焙體驗

2019-02-26 13:05

影／拚花經濟 八掌溪畔黃花瘋市集

2019-02-26 16:41

影／車禍化身正能量！26歲老闆每月送出300碗暖心粥

2019-02-26 12:48

鳳鼻頭軍事遺址文資會勘 城牆和地下坑道曝光

2019-02-26 18:00

重機車愛好者挺韓國瑜 4月逾2千車友高雄大會師　

2019-02-26 18:20

影／縮短北捷薪水差距留住人才 鄭文燦：桃捷今年起加薪3%

2019-02-26 16:08

想辦法讓司機看到你！大卡車安全教戰守則

2019-02-26 15:05

台灣燈會因應二二八假期疏運壓力 公布最新交通措施

2019-02-26 12:58

高雄自立陸橋服務42年 二二八起將走入歷史

2019-02-27 08:16

清境高空觀景步道吸人潮 二期工程預計4月底完工

2019-02-27 08:11

廖天隆告別式 嘉市議員幾乎全到送最後一程

2019-02-27 10:05

基隆春節觀光人潮增六成 今年計畫推水上計程車新玩法

2019-02-26 14:50

這家愛心企業捐不停 又捐弱勢百萬元電動輪椅

2019-02-26 15:53

桃園公幼比率大幅拉高 鄭文燦：花很多錢、兼顧品質

2019-02-26 16:23

影／最美麗主持人來了！白嘉莉逛花博讚嘆「了不起」

2019-02-26 14:41

甩「必殺」惡名 林右昌：八斗子將重塑品牌新形象

2019-02-26 16:19

土包子延燒 基隆議員藍敏煌送大包子挺韓國瑜

2019-02-26 12:45

給嘉義縣警局按讚！績優員警可免費使用1年車位

2019-02-26 15:23

228連假來台南 浪漫追花海還能拔蘿蔔

2019-02-27 09:22

影／挺土包子韓國瑜 楊文科今送客家菜包

2019-02-26 13:41

高雄鐵路地下化 自立陸橋將功成身退

2019-02-26 18:00

228連假到宜花 這樣走省時省錢

2019-02-26 23:52

日月潭推即時花況、10秘景 拚遊客回流

2019-02-26 23:48

遊民占住台中火車站 市民投訴

2019-02-26 23:30

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46

這個局長好厲害 吹薩克斯風還能做公益

2019-02-26 16:09

春神來了！嘉義紫藤花季浪漫花開花下茶席體驗

2019-02-26 14:03

阿里山林鐵小站十字路 鐵道經濟帶動山村活絡

2019-02-26 14:54

台灣燈會228輸運 留車不留人

2019-02-26 22:57

議員：淡海輕軌3問題 捷局：考慮增雨遮

2019-02-26 23:57

表演藝術場館營運大不易 台體大想幫「中興堂」找媽

2019-02-26 23:25

影／「老外」眼中的台灣燈會 給人滿滿感動和驚豔

2019-02-26 16:24

一手拿槍一手寫詩 高雄24歲警曾得文學獎

2019-02-26 21:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top