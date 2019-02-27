龍洞灣岬步道壯闊海蝕 草嶺舊隧道假日人潮夯

2019-02-27 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



228四天連假將屆，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處推薦來福隆親山近水，騎鐵馬穿越草嶺舊隧道可一睹龜山島美景，也可登上龍洞灣岬步道欣賞壯闊海蝕地形風光，或是到卯澳漁港欣賞復育後的台灣百合，看微笑海灣，暢意遊覽東北角風光。

東北角管理處指出，龍洞灣岬步道每逢假日就吸引不少遊客，非常適合連假民眾出遊。龍洞灣岬步道串連起東北角的二大岬角，也串連起鼻頭角600萬年前與龍洞岬3500萬年不同時空的地質年代，走在3公里長的步道上，有如行走在一個具有時間與空間美的實體型態上，壯闊海蝕地形，十分迷人。

東北角管理處建議，步道由龍洞南口海洋公園北側的停車場開始，以97階步道通往西靈巖，沿路可見到許多海邊特有的植物生態，沿石砌步道接和美國小北側步道，然後進入社區步道直通龍洞灣公園。因途經龍洞灣與龍洞岬，所以將步道命名為「龍洞灣岬步道」。從龍洞南口海洋公園至和美國小折返全程約需1.5小時；至龍洞灣公園折返，全程約需3小時，遊客可視體力自行安排路程，可上官網查詢https://www.necoast-nsa.gov.tw/。

以福隆為中心的東北角，周圍包含多樣的海洋及山林生態旅遊地，還有豐富的人文景觀及文化特色，包含草嶺古道、萊萊海蝕景觀、舊草嶺隧道、三貂角燈塔、福隆海水浴場等知名景點，可以騎著自行車沿路體驗，也可開車漫遊。

如果想要選擇輕鬆一點的行程，從福容大飯店福隆開車約15分鐘路程，即可到達富有百年歷史的卯澳漁村，除了傳統石頭屋建築外，地方居民與農業局共同復育的原生種台灣百合已然盛開，純白、大而美的喇叭狀花朵，兼具淡淡花香，深受民眾的喜愛。