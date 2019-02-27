228四天連假 萬里龜吼漁夫市集石花凍免費品嘗

2019-02-27 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



明天就是228連假，新北市萬里龜吼漁夫市集享用美味海鮮，招待民眾免費享用石花凍飲料，每日限量50份，數量有限送完為止，從2月28日起至3月3日止連續四天，每日上午11時開始發放，歡迎遊客來品嘗，並體驗美麗的北海岸角海岸風光。

龜吼漁夫市集位在萬里區龜吼漁港旁，由在地漁民經營，販售自家漁船捕獲的新鮮魚貨，今年228四天連假，市集用心準備石花凍飲料招待民眾，歡迎民眾到市集管理室前領取。

石花凍是由天然海藻「石花菜」做成，除了膠質濃稠，更富含膳食纖維，還有多種人體所需的維生素B1、B2、A、E及微量元素碘等營養，素有「台灣寒天」之稱，在享用豐盛的海鮮美食後，來上一杯石花凍飲料，解膩助消化。

新北市農業局建議，開車出遊到龜吼漁夫市集的民眾，不可不知鄰近停車秘境「石角海濱停車場」，從臺2線轉玉田路，沿著山路上山，再到海景路右轉到底，即可抵達海邊的停車場，共有141個免費小客車位，停車更方便，沿著海灘前往龜吼漁夫市集步行只要5分鐘，還可欣賞沿路沙灘美景，一舉兩得，歡迎民眾多多利用。