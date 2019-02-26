親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

大樂透頭獎開出 新北永和一人獨得2.49億元

喜樂時代影城永和比漾店 228開幕看電影1元

2019-02-26 22:54聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市永和要有電影院了。喜樂時代影城永和比漾店耗費上億鉅資，打造13廳巨幕微影廳，全館採用法拉利系出同門的高規全皮革沙發座椅、零死角視野的XD落地巨幕、震撼視聽的全景聲高規設備。影院2月28日開幕當天，推出「1元電影票不找零」，共1000份。

新北市永和要有電影院了。喜樂時代影城永和比漾店2月28日開幕，當天推出「1元電影...
新北市永和要有電影院了。喜樂時代影城永和比漾店2月28日開幕，當天推出「1元電影票不找零」共1000份。圖／比漾廣場提供
分享
喜樂時代影城永和比漾店耗費上億鉅資，打造13廳巨幕微影廳。圖／比漾廣場提供
喜樂時代影城永和比漾店耗費上億鉅資，打造13廳巨幕微影廳。圖／比漾廣場提供
分享

電影法拉利
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

小黑有伴了！朱銘美術館多一對黑天鵝

2019-02-26 20:18

金龍湖木棧道更新工程 新北市議員盯進度

2019-02-26 20:18

舒緩花季塞車心情 淡水警張貼幽默公告

2019-02-26 20:17

汐止義民里長當十天辭職 里長補選抽籤

2019-02-26 20:16

金山櫻花季開跑 公所推官方Line辦抽獎

2019-02-26 20:16

新北市「公益大平台」6月上線 快速媒合捐贈供需方

2019-02-26 17:35

這個局長好厲害 吹薩克斯風還能做公益

2019-02-26 16:09

3大工程將通車 淡江大橋開工正式「浮」起來

2019-02-26 14:15

淡水小漁港填築 學者：前瞻計畫成破壞計畫！

2019-02-26 11:25

大學師生走入旗山社區訪耆老 重現日治時期車站樣貌

2019-02-26 07:37

外縣市優惠！下月4日~5月5日 搭貓纜銅板價

2019-02-26 00:12

行善團執行長吳福連 捐贈物資40年

2019-02-25 23:12

萬大行無礙開幕 社區輔具日開跑

2019-02-25 23:09

為人權發聲 北捷3站設互動裝置

2019-02-25 22:34

雜樹入侵擋土牆危安全 瑞芳會勘要清除

2019-02-25 19:53

新莊福德宮門面重整 里長：香火更旺

2019-02-25 19:52

土地歸還地主 石門幸福公園活化遷移

2019-02-25 19:52

汐止新台五路天橋不再用 預定今年中拆除

2019-02-25 19:51

汐止姜子寮風景美 建涼亭遮風又避雨

2019-02-25 19:50

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:49

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

王文淵贊助雲林營養午餐 與小學生共餐讚吃得比我好

2019-02-26 14:08

外縣市優惠！下月4日~5月5日 搭貓纜銅板價

2019-02-26 00:12

我屏東我驕傲！台灣燈會期間這句話最紅

2019-02-26 16:09

搖滾天團魔力紅來高登台 高雄交通管制

2019-02-26 12:45

台南這個路段常有死亡車禍 被戲稱「地府通道」

2019-02-26 18:29

影／盛世公主遊輪要回來了 基隆「主打歌」繼續唱下去

2019-02-26 16:51

瑞里紫藤花季3月開 推出花下茶席、咖啡烘焙體驗

2019-02-26 13:05

怕繁瑣？ 來高雄辦場「私奔婚禮」

2019-02-26 08:11

影／車禍化身正能量！26歲老闆每月送出300碗暖心粥

2019-02-26 12:48

228連假台東金針山賞櫻 警提醒駕駛別用衛星導航

2019-02-26 09:19

桃園市警察特別福利！ 3月1日起將可放「生日假」

2019-02-26 21:06

影／拚花經濟 八掌溪畔黃花瘋市集

2019-02-26 16:41

為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00

台南市輕軌新建有變？ 議員高雄考察財務難負擔

2019-02-26 20:54

想辦法讓司機看到你！大卡車安全教戰守則

2019-02-26 15:05

影／縮短北捷薪水差距留住人才 鄭文燦：桃捷今年起加薪3%

2019-02-26 16:08

屏東縣再傳禽流感！3萬多隻黑羽土雞被撲殺

2019-02-26 10:16

撐不到3年！員林家樂福便利購 228結束營業

2019-02-25 19:39

暖冬遊補助 竹縣延長到5月底

2019-02-25 23:57

228連假出遊防塞車 大溪復興有交管

2019-02-26 09:16

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46

過期洗髮乳、穿過內衣褲都捐 創世：別讓愛心變調

2019-02-26 10:20

影／最美麗主持人來了！白嘉莉逛花博讚嘆「了不起」

2019-02-26 14:41

台灣燈會因應二二八假期疏運壓力 公布最新交通措施

2019-02-26 12:58

基隆春節觀光人潮增六成 今年計畫推水上計程車新玩法

2019-02-26 14:50

這家愛心企業捐不停 又捐弱勢百萬元電動輪椅

2019-02-26 15:53

甩「必殺」惡名 林右昌：八斗子將重塑品牌新形象

2019-02-26 16:19

給嘉義縣警局按讚！績優員警可免費使用1年車位

2019-02-26 15:23

土包子延燒 基隆議員藍敏煌送大包子挺韓國瑜

2019-02-26 12:45

影／挺土包子韓國瑜 楊文科今送客家菜包

2019-02-26 13:41

重機車愛好者挺韓國瑜 4月逾2千車友高雄大會師　

2019-02-26 18:20

這個局長好厲害 吹薩克斯風還能做公益

2019-02-26 16:09

桃園公幼比率大幅拉高 鄭文燦：花很多錢、兼顧品質

2019-02-26 16:23

阿里山林鐵小站十字路 鐵道經濟帶動山村活絡

2019-02-26 14:54

鳳鼻頭軍事遺址文資會勘 城牆和地下坑道曝光

2019-02-26 18:00

高雄鐵路地下化 自立陸橋將功成身退

2019-02-26 18:00

祕境再度回來了！桃園三民蝙蝠洞228重新開放

2019-02-26 14:00

柚城麻豆賞柚花 2019柚花藝術節本周六登場

2019-02-26 07:53

王金平訪宜蘭 聲援鐵路高架化

2019-02-26 00:09

春神來了！嘉義紫藤花季浪漫花開花下茶席體驗

2019-02-26 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top