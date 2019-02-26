大漢橋下髒亂吵雜 立委會勘要求改善

2019-02-26 21:29 中央社 新北26日電



因捷運環狀線施工導致大漢橋下環境髒亂吵雜，引起附近民眾不滿，立委張宏陸今天邀集捷運等相關局處會勘，要求儘速改善並維持環境乾淨整潔。

張宏陸等一行人今天到大漢橋下會勘發現，在潮濕吵雜的環境下竟設有板橋分局的員警宿舍，使得景觀顯得有些奇特。

參與會勘的宏翠里里長黃一晉指出，目前橋下囤放板橋分局拒馬、待拍賣警用機車等，缺乏積極管理，周遭環境也十分髒亂，地方民眾也沒有休憩空間。

板橋分局代理副分局長蔡翊民表示，這處宿舍是提供外縣市員警住宿，最近才整修完畢，加上警局空間有限，使用上確有必要。

張宏陸表示，政府應體恤員警辛勞，橋下空間潮濕吵雜，員警很難好好休息，他會請警政署及新北市政府警察局研議尋覓更好的地方作為宿舍，提升員警權益。

但在尋覓適合用地前，張宏陸也請警局妥善規劃，闢建休憩空間，可讓警民一同使用。另外，關於環境清潔，請養工處及板橋分局於2日內清潔完畢，還給民眾乾淨的空間。

此外，橋邊環河西路4段及溪頭街間三角地帶是市府養工處所有，目前也很髒亂，溪頭里長郭東勝反映原地規劃為公園用地，但現在卻作為三環三線工程用地。

張宏陸在現場要求捷運環狀線施工單位的台北市捷運局在完成環狀線第一期工程後，應迅速復舊為公園，他也要求相關單位做好協調，廣納地方建議，不用重複規劃施工，浪費經費，要做就一次做到好，給民眾更好的生活休憩空間。