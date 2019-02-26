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汐止義民里長當十天辭職 里長補選抽籤

2019-02-26 20:16觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區前義民里長李文昌，在當選後十天提出辭職，區公所就進行了號次抽籤作業，將在3...
汐止區前義民里長李文昌，在當選後十天提出辭職，區公所就進行了號次抽籤作業，將在3/16進行投票。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止區前義民里長李文昌，在當選後十天提出辭職，依規定得要辦理補選，今(26)日上午區公所就進行了號次抽籤作業，這次有兩位登記參選，當天只有候選人吳佩銘到場，也抽到了一號，接著也將在3/16進行投票

汐止區義民里長選舉上次5搶一，在上次也有參選的吳佩銘，拿到了321票，只差當選的李文昌33票，這次再投入補選，雖然是兩個候選人，但還是以平常心，他表示自己服務的初衷不變，希望有機會為義民里做事。

義民里長候選人吳佩銘表示，最主要是希望能服務義民里民的初衷不變，做事情是實事求是，而不是光說不練，那因為還沒有服務過，所以，大家可能對我還比較生疏一點，那因為我之前也在鎮公所上過班，也曾在81年選過代表，如果真的順利選上，會將里內的長輩，就當成是自己的家人服務他們。

汐止區公所民政課長江長流指出，今天是辦理汐止區第三屆義民里長補選，因為原來的李文昌里長在今年的1/4日辭職，比照規定進行補選作業，今天是辦理候選人姓名號次抽籤，這次登記參選的有兩位，也將在3/16星期六要辦理義民里長補選投票，請地點是在汐止老人活動中心公園路二號，義民里鄉親、有選舉人資格的踴躍投下手中神聖的一票。

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