新北市「公益大平台」6月上線 快速媒合捐贈供需方

2019-02-26 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市「幸福滿屋 實物銀行」2011年開辦以來，持續結合各界善心資源，捐贈現金加物資折合累積超過16億元，造福253萬人次；新北市副市長謝政達今宣布，要成立「公益大平台」，促進在地資源盤整調度，讓想做善事的和需求幫助的，都能透過這個平台快速媒合。

新北市社會局今在市府6樓大禮堂辦感恩活動，邀請506個團體及個人出席。實物銀行開辦以來，光是去年一年捐贈金額就超過3億元，有捐物資、也有捐現金，去年捐了52輛復康巴士、100公噸的白米、2萬多顆的肉粽、2000多罐奶粉，共超過500個捐贈單位。

社會局表示，開辦8年多以來，累積捐贈超過16億元，受益人次達253萬人次，「實物銀行」名號已經很響亮。謝政達說，今年在市府團隊努力下，更要擴大建立新北市的「公益大平台」，促進在地資源盤整調度，讓想做善事的和需求幫助的，都能透過這個平台媒合、運作。

社會局表示，實物銀行主要針對社會局掌管的低收入等弱勢家庭，未來公益大平台將加入各相關單位。以往民眾要捐贈，也不知道市府缺什麼，需要一個個局處去問，例如衛生局醫療器材、教育局書籍，若加入平台，就可以看到哪裡有需求，不用耗時詢問。