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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

這個局長好厲害 吹薩克斯風還能做公益

2019-02-26 16:09聯合報 記者祁容玉╱即時報導

有「林口阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君，今天與林口區里長聯誼會會長張文清共同舉辦春酒聯誼餐會，新北市民政局長柯慶忠到場致意，現場「街頭藝人」才藝，大秀薩克斯風，現場里長熱情打賞，賞金3萬3600元當場捐給東南社區發展協會，將做為老人共餐基金。

蔡淑君說，今天的春酒餐會席開30桌，超過300名以上的地方人士同歡，市長侯友宜也到場致意，民政局長柯慶忠也來同樂，更掛上街頭藝人證，上台吹薩克斯風自娛娛人，現場不少里長、地方人士這才知道，原來民政局長的音樂長才「深藏不露」。

柯慶忠一口氣吹奏「走馬燈」「城裡的月光」與「月夜愁」3首歌曲，搏得滿堂采。蔡淑君也號召在場人士慷慨解囊，打賞做公益獻愛心，沒想到大家非常熱情竟一口氣收到3萬3600元賞金，現場全數捐助給「林口東南社區發展協會」，投入老人共餐費用。

協會理事長張文聰代表受贈，感動地說，大家的紅包可以讓老人們吃得更健康。蔡淑君表示，對於大家愛心如此踴躍，真的有點嚇到，也難怪大家都說林口是最有溫度的城市。

柯慶忠曾受訪表示，他在中和區長任內與議員一起報名學薩克斯風，去年考取新北市街頭藝人，他自備麥克風、音箱、伴奏音樂，只要有老人共餐等區里聚會就來上一曲，是帶動氣氛的最好方法。

有「林口阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君（左一），今與林口區里長聯誼會會長張文清共同...
有「林口阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君（左一），今與林口區里長聯誼會會長張文清共同舉辦春酒聯誼餐會，新北市民政局長柯慶忠（左二）到場致意，現場大秀薩克斯風，並把賞金捐出做公益。圖／蔡淑君提供
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林口街頭藝人
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