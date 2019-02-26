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鄭世維拚三重補選 朱立倫、馬英九、周錫瑋輪番站台

2019-02-26 10:05聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北三重立委補選參選人鄭世維今天請台北市議員王鴻薇、李明賢陪同，到三和市場掃街，並透露明天將請「神力女超人」、立委許淑華陪同拜票，本周還有雲林縣長張麗善、新北市前市長朱立倫、前總統馬英九、前台北縣長周錫瑋，都會現身幫他助陣。

鄭世維表示，王鴻薇過去曾是國民黨文傳會前副主委，李明賢過去也是文傳會代理主委，他們3人這兩、三年都在政論節目上為國民黨發聲，都是好兄弟、好同仁，今天王鴻薇和李明賢跨過淡水河，來深綠三重地區來為他輔選拜票，希望民眾投票給他這個三重賣菜郎，他很感謝。

至於後續還會請哪些人來幫忙，鄭世維說，23日造勢結束後，輔選團隊都一直安排，陸陸續續會黨內民代跟縣市長來替他站台輔選，而23日造勢當天，許多支持者問「怎麼沒有看到神力女超人？」經過聯繫，他昨天晚上接到國民黨立委許淑華的訊息，明天上午9點半許淑華會來陪他到三重大同市場掃街拜票。

媒體追問是否會有比韓國瑜更大咖的人物來站台，鄭世維說，每個人來都有各自的支持群眾跟魅力，他之前就表示過，黨內民代或縣市長願意來輔選，他都非常高興，近期雲林縣長張麗善也會帶雲林鄉親來幫他加油打氣，另外朱立倫、馬前總統、周錫瑋，本周都會來陪他掃街或輔選。

至於選前之夜的安排，鄭世維強調形式都還在討論規畫當中。此外近期民調，各有領先，鄭世維說，民調領先也要戰戰兢兢、民調落後更要全力以赴，只希望三重鄉親3月16日出來投票，投給第2個賣菜郎，投給2號，讓三重勝利。

國民黨新北三重立委補選參選人鄭世維今天請台北市議員王鴻薇、李明賢一起到三和市場掃...
國民黨新北三重立委補選參選人鄭世維今天請台北市議員王鴻薇、李明賢一起到三和市場掃街，並透露明天將請「神力女超人」、立委許淑華陪同拜票。記者祁容玉／攝影
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國民黨新北三重立委補選參選人鄭世維今天請台北市議員王鴻薇、李明賢一起到三和市場掃...
國民黨新北三重立委補選參選人鄭世維今天請台北市議員王鴻薇、李明賢一起到三和市場掃街，並透露明天將請「神力女超人」、立委許淑華陪同拜票。記者祁容玉／攝影
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鄭世維國民黨
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