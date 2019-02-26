大學師生走入旗山社區訪耆老 重現日治時期車站樣貌

2019-02-26 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



位於旗山地區溪州火車站曾是日治時期旗山糖廠重要的客貨運輸站之一，但1982年拆除後，影像紀錄消失殆盡，中山大學公事所師生與藝術家黃柏勳合作，展開「老車站的復刻回憶再生」行動，透過文獻蒐集、耆老口述及工作坊描繪，終於重現當地已消失30年之久的日治時期溪洲火車站意象。

溪洲火車站遺址位於高市旗山區的南新社區（溪洲），曾是日治時期旗尾製糖所（旗山糖廠）糖業鐵路的重要運輸點，但隨著製糖業沒落，1978年旗尾線停駛後全線拆除，至今已是層層排樓。公事所所長郭瑞坤說，早期少有保存影像的習慣，2009年莫拉克風災又摧毀居民家中許多物品，關於車站意象紀錄少之又少，只能留存在長輩心中。

郭瑞坤說，經數月蒐集文獻、訪談居民及工作坊，由師生、居民與藝術家合力完成的「憶站，驛站—復刻溪洲火車站藝術創作」終於亮相，師生團隊先與居民、耆老及車站老員工訪談，描繪出老車站的站體與周邊環境，還舉辦工作坊，讓長輩們畫下記憶中車站的色彩，最後由藝術家利用這些資料和素材，「復刻」出舊時車站風貌。

住在車站附近的居民林光輝，當年是旗山公所建設課課長，他手繪當時車站的平面圖，讓團隊更清楚車站位置與配置。曾在溪洲火車站工作的劉棋言已高齡88歲，他說，溪洲火車站光復前被稱作「溪洲站」，光復後則改稱「大洲站」，車站旁的龍眼樹更是陪伴老車站走過風華歲月的重要景致。