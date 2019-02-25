親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「台灣雲豹」非特有種？雲豹在台灣的前世今生

為人權發聲 北捷3站設互動裝置

2019-02-25 22:34台灣醒報 記者張遊心╱台北報導

人權讚出來起跑儀式 (photo by 張遊心/台灣醒報)
人權讚出來起跑儀式 (photo by 張遊心/台灣醒報)
分享
為呼應世界人權宣言70週年，台灣民主基金會與國家人權博物館合作，於25日在中正紀念堂舉辦「人權70互動裝置巡迴展」的起跑儀式。活動自25日起連續三天於台北中正紀念堂展出，並於3月起在淡水、士林及新店捷運站設置互動裝置，民眾可在裝置上點閱，了解人權的價值和世界人權宣言的內容。

民主基金會執行長廖福特表示，1948年聯合國《世界人權宣言》的通過迄今已屆70週年，也因為《世界人權宣言》的通過，才有往後許多人權條約的出現。 他說，1948年台灣也屬於聯合國的一員，也參與《世界人權宣言》的起草，但我們對此並沒有太多的了解。因此，盼透過這次的巡迴展，讓大家了解普世人權如何地被建構，與國際人權條約如何地在台灣國內法化。

廖福特表示，為了要讓民眾在認識國際人權發展的同時，不會感到生硬無趣，因此在捷運站等據點設置互動裝置，以輕鬆活潑的方式，使民眾在日常生活中認識人權的價值。廖福特也表示，起跑儀式的地點之所以選擇在中正紀念堂，旨在希望能夠記取過去台灣的歷史，從這裡開跑，實踐人權。

國家人權博物館副館長張嬋娟表示，國家人權博物館在去年12月10日國際人權日時規劃了許多人權議題的活動，包括紀念性的儀式、依不同年齡層設計的兒童繪本、人權音樂會和展覽等。此次為響應「世界人權宣言70週年」，也設立了主題網站「人權70讚出來」，以活潑的方式呈現世界人權宣言30條的內容。也歡迎民眾可錄製影片上傳到網上，為人權發聲。

【更多精采內容，詳見

人權福特中正紀念堂
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

雜樹入侵擋土牆危安全 瑞芳會勘要清除

2019-02-25 19:53

新莊福德宮門面重整 里長：香火更旺

2019-02-25 19:52

土地歸還地主 石門幸福公園活化遷移

2019-02-25 19:52

汐止新台五路天橋不再用 預定今年中拆除

2019-02-25 19:51

汐止姜子寮風景美 建涼亭遮風又避雨

2019-02-25 19:50

台北市免費老人健檢預約登記開跑 好康附早餐

2019-02-25 16:02

獅子會熱心捐贈422顆住警器 新北消先為獨居長者安裝

2019-02-25 15:09

提供輔具清潔 台北市萬大行無礙開幕

2019-02-25 12:22

影／體驗視障按摩 侯友宜幫王建民抓龍

2019-02-25 11:55

名攤劉芋仔改善 「收錢的手不碰食物」

2019-02-25 00:23

特有「台北杜鵑」 3處好賞花

2019-02-25 00:08

新北基桃合作 副市長平台啟動

2019-02-25 00:05

板橋港子嘴海砂屋 決定推都更

2019-02-24 23:37

新北市府提供平台 加速媒合都更

2019-02-24 23:35

貢寮創生 有機書店融入生活

2019-02-24 23:18

有夠扯！公園滑梯破損 竟用膠帶補

2019-02-24 23:06

北市 打造6千萬單車跨河引道

2019-02-24 23:04

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:49

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00

「永福樓」最後一晚 政界人士品嚐老滋味

2019-02-24 20:47

新北貢寮創生有成駐地小店一家家開 將延伸到雙溪

2019-02-24 17:38
看更多

熱門文章

夫婦買下廢棄老診所開店 花千萬只求留住有故事的地方

2019-02-25 07:40

影／韓國瑜赴星馬選這東西當伴手禮 連2天賣到斷貨

2019-02-25 16:21

不滿盤商壟斷與剝削 蕉農怒：韓國瑜、蔡英文下台

2019-02-25 21:53

黃金大道火了！芬園彰南路黃花風鈴木 怒放5公里

2019-02-25 08:09

建商高價購地 家長驚：我兒子念的幼稚園被賣掉

2019-02-25 17:53

台南小西門城「想回家」 當年沒人要現在大家搶

2019-02-25 15:39

輕旅行夯！新社萬株櫻花綻放 波麗士分享賞櫻熱點

2019-02-25 10:31

彰化市鐵路高架化林佳龍喊加油 縣府：全力補件

2019-02-25 15:07

太魯閣白楊步道 獲選台灣友善環境特別獎

2019-02-25 12:54

撐不到3年！員林家樂福便利購 228結束營業

2019-02-25 19:39

台灣燈會好威！3件作品紅到國外 8月丹麥展覽

2019-02-25 17:43

韓流人潮來 高雄不動產開發公會捐千萬扶助青年創業

2019-02-25 11:17

國1銜接台74交流道 拚今年動工

2019-02-24 23:27

花蓮5天4夜免費部落行抽獎 想體驗阿美族文化快來

2019-02-25 07:29

【即時短評】放生常演變生態浩劫 棄養更可能反噬人類

2019-02-25 09:06

屏縣議員蔣月惠聲援台大生 喊「台灣中國 一邊一國」

2019-02-25 18:54

日治診所整修 老屋傳麵包香

2019-02-24 23:33

「味覺．法國」盛宴 基隆將首度上菜

2019-02-25 00:21

大一時探索228 翁章梁：開啟生命的靈動

2019-02-25 00:06

家有未滿3歲的嬰幼兒嗎？ 員林彰化鹿港有免費親子館

2019-02-25 20:16

名攤劉芋仔改善 「收錢的手不碰食物」

2019-02-25 00:23

雲縣消防局長林文山 提升救災設備與性能

2019-02-25 00:03

竹縣第二波住宿旅遊補助 明起開放申請

2019-02-25 15:39

參加校長會議 黃敏惠：降低班級數雙語教學向下延伸

2019-02-25 15:46

自立陸橋 228連假提前拆

2019-02-24 23:24

「自採30元」節省人力成本 番茄農民努力讓貨出去

2019-02-25 18:19

建設不分藍綠 民代較勁氣氛濃

2019-02-24 23:34

拚外銷！嘉縣水果周三出口香港

2019-02-25 00:27

宜蘭鐵路高架新要點重提評估 「負擔少40億」

2019-02-25 00:15

隨意放生台東首祭濕保法開罰 用野動法將是數倍代價

2019-02-25 09:06

桃園汙水下水道普及率僅12％ 六都墊底

2019-02-24 23:37

活化美濃老街 文創商店紛進駐

2019-02-24 23:28

響應終結放榜新聞 竹市明星高中只提供成績數據

2019-02-25 15:59

台灣燈會狙擊小組 驅離38架未申請無人機

2019-02-24 23:48

白沙屯媽祖徒步進香 27日起受理現場報名

2019-02-25 15:15

中台灣燈會9天結束 239萬人賞燈

2019-02-25 09:14

台北市免費老人健檢預約登記開跑 好康附早餐

2019-02-25 16:02

桃園下水道施工品質 議員不滿

2019-02-24 23:40

新北基桃合作 副市長平台啟動

2019-02-25 00:05

228連假到小人國等風景區 兩條易塞路段有替代道路

2019-02-25 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top