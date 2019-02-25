為人權發聲 北捷3站設互動裝置

2019-02-25 22:34 台灣醒報 記者張遊心╱台北報導



人權讚出來起跑儀式 (photo by 張遊心/台灣醒報) 分享 facebook 為呼應世界人權宣言70週年，台灣民主基金會與國家人權博物館合作，於25日在中正紀念堂舉辦「人權70互動裝置巡迴展」的起跑儀式。活動自25日起連續三天於台北中正紀念堂展出，並於3月起在淡水、士林及新店捷運站設置互動裝置，民眾可在裝置上點閱，了解人權的價值和世界人權宣言的內容。

民主基金會執行長廖福特表示，1948年聯合國《世界人權宣言》的通過迄今已屆70週年，也因為《世界人權宣言》的通過，才有往後許多人權條約的出現。 他說，1948年台灣也屬於聯合國的一員，也參與《世界人權宣言》的起草，但我們對此並沒有太多的了解。因此，盼透過這次的巡迴展，讓大家了解普世人權如何地被建構，與國際人權條約如何地在台灣國內法化。

廖福特表示，為了要讓民眾在認識國際人權發展的同時，不會感到生硬無趣，因此在捷運站等據點設置互動裝置，以輕鬆活潑的方式，使民眾在日常生活中認識人權的價值。廖福特也表示，起跑儀式的地點之所以選擇在中正紀念堂，旨在希望能夠記取過去台灣的歷史，從這裡開跑，實踐人權。

國家人權博物館副館長張嬋娟表示，國家人權博物館在去年12月10日國際人權日時規劃了許多人權議題的活動，包括紀念性的儀式、依不同年齡層設計的兒童繪本、人權音樂會和展覽等。此次為響應「世界人權宣言70週年」，也設立了主題網站「人權70讚出來」，以活潑的方式呈現世界人權宣言30條的內容。也歡迎民眾可錄製影片上傳到網上，為人權發聲。

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