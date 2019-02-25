4年4億侯友宜擴大技職 看到未來台灣之光

2019-02-25 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市長侯友宜（右4）今下午與獲得全國技藝競賽金手獎學生座談。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 新北市長侯友宜今下午與獲得全國技藝競賽金手獎及優勝學生129名學生座談，他表示，過去幾年技職經費約3千萬，現在他1年至少投入1億，4年4億。金手前3名選手及帶隊老師更全額補助出國研習，要帶新北技職「邁向全世界第一」。

侯友宜說，不是只有棒球才有國際之光，所有技職都可以，更是國內產業要角。今與129位技藝競賽金手吉優勝選手碰面，其中42人是前30％的金手獎，有3人更是全國第一。侯友宜說，「看到未來的台灣之光」。

據了解，新北市過去5年技職經費約為3千萬。侯友宜今宣布要增加投入。新北市教育局表示，4年4億「新北贏得未來技職人才」計畫，包括專業技職、扎根技職、國際技職、跨域技職及創新技職。

其中，專業目標打造頂尖群科、扎根強化國中小學職能試探、國際提升交流機會、跨域結合新課綱跨群科特色課程，辦理如時尚、電子競技及機器人跨域競賽等，也要建立AR、VR、MR和創新、創業及創客的創新技職。

今參與座談的新北高工鑄造科學生胡巧欣，是金手獎第一名，她表示鑄造需要很多肌力，現在練到可以拉單槓；她笑說，還要吃很多泡麵，把握時間練習，鼓勵學弟妹不要放棄，因為太可惜了，「最重要的是要享受寂寞」。