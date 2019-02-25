火災住警器守護居家安全 侯友宜籲民眾自行購買安裝

2019-02-25 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



為強化弱勢居住安全及關懷獨居長者，新北市長侯友宜今天下午在消防局長黃德清、社會局長張錦麗及區長林耀長的陪同下，前往板橋區仁愛路拜訪91歲獨居周姓老婦，關心日常起居及健康狀況，提醒注意用火用電安全及說明住警器功能，並親自為她安裝妥當，守護居家安全。

侯友宜表示，新北市建築物總樓高5層樓以下老舊公寓、透天厝發生火災占住宅火災件數的68.5%，經常造成人員傷亡，去年新北市曾補助安裝使民眾倖免於「小火釀大禍」的成功案例15件。今年度將補助安裝6萬4207戶（5層樓以下應設建築物總數10%），並優先針對本市獨居長者、低收入戶及資源回收戶共2萬463戶弱勢家庭全面到府安裝，其餘提供一般民眾申請自主安裝。

侯友宜呼籲，住宅用火災警報器能於初期偵測火災發出警報聲，提醒住戶儘早滅火及逃生，且設置只要裝上電池、以雙面膠黏貼牆面或天花板，不必任何配線，安裝相當容易，鼓勵民眾自行至網路商店、大賣場、居家修繕賣場或消防器材公司購買，安裝於家中每個居室、走廊及樓梯。