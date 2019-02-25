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三重立委補選 選舉人名冊今起公告閱覽

2019-02-25 16:30聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市三重立委補選將在3月16日投票，選舉人名冊已初步編造完成，今起到2月27日，在三重區公所公開陳列、公告閱覽3天，如有發現選舉人資料有錯誤或遺漏，可用口頭或書面提出。新北市選委會表示，接下來3月6日到15日，還會擇期舉辦公辦政見會。

新北市選舉委員會初步統計，本次立委補選的選舉人數為26萬1235人，男性12萬7541 人、女性13萬3694 人，各里中選舉人數最多的前3名為過田里8292人、溪美里7111人、光明里6272人。選舉人人數最少的前3名則分別為德厚里341人、大德里750人、長生里781人。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，由於此次立委補選與去年底的新北市五合一選舉時間相近，選舉人數變動不大，完成名冊編造後，接下來就要開始規畫公辦政見會。

黃堯章說，此次參選人登記時都勾選一輪式政見發表會，將與有線電視業者合作，透過有線電視頻道和網路平台Youtube現場直播，每名參選人陳述政見24分鐘，現場抽籤決定順序，直播結束後也會安排時段重播，依中選會公告，需在3月6日到15日舉行，目前還在與承辦的有線電視業者洽談確切時間。

選委會表示，選舉人名冊今起公告閱覽3天，如果民眾有發現選舉人資料錯誤或遺漏時，可以口頭或書面提出，公所記錄後會轉送戶所，依據戶籍資料登記查核辦理，另外名冊公告閱覽期間，僅供選舉人在場查閱，不得抄寫、複印、攝影、錄音或其他任何方式對外提供。

新北市選委會將在3月12日公告選舉人數，13日寄發投票通知，沒有收到的民眾可向三重戶政事務所或區公所查詢。

新北市三重立委補選將在3月16日投票，選舉人數為26萬1235人，新北市選委會副...
新北市三重立委補選將在3月16日投票，選舉人數為26萬1235人，新北市選委會副總幹事黃堯章表示，由於此次立委補選與去年底選舉時間相近，選舉人數變動不大。記者祁容玉／攝影
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