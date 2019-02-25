台北市免費老人健檢預約登記開跑 好康附早餐

2019-02-25 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



台北市免費老人健康檢查，預約登記開跑。台北榮總表示，今年配合北市衛生局提供的多元預約管道，分有「網路取號」及「線現場預約」二種，該院前者配額1800人、後者配額720人，提供AB二套健檢項目供民眾選擇，且均附早餐，歡迎長者預約登記。

網路取號方式，其適用對象包括一般長者及特殊長者，前者取號時間自3月5日上午7時起至3月12日晚上7時止（或至額滿為止）；後者取號時間較早，自2月21日上午7時起至2月26日晚上7時止。

特殊長者指的是65歲以上，且符合北市府列冊之「獨居長者」、「低收入戶」、「中低收入戶」、「身心障礙長者」及「55歲以上原住民」五類身分。

若採現場登記方式，其適用對象包括65歲長者及滿55歲的原住民長者，3月5日可於北榮中正樓一樓大廳預約登記，上午7時開始發放號碼牌，8時開始預約登記受檢日期，截至下午15時或至額滿為止。隔日不再提供現場取號。

至於健檢項目分有A、B二套。北榮表示，長者僅能擇一檢查（至各組套額滿為止）。其中，B套需相隔一年才可再選擇，例如：去年已做B套者，今年只能選擇A套。另因檢查人力配置，選B套腹部超音波多會安排於下午時段操作。

北榮提醒，民眾須攜帶健保卡和身分證雙證件，特殊族群者應攜帶相關證明文件，原住民長者則需攜帶戶口名簿正本。而使用網路取號的長者，請務必牢記網路取得之號碼。

網路取號網址：https://aged.health.gov.tw，若民眾無電腦資源，可撥0800-031-889由專人協助。若還有問題，可諮詢北榮家醫部：02-28757460。

●A套：胸腔X光檢查、心電圖檢查、α-胎兒蛋白檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、

●B套：腹部超音波