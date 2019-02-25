新北市免費健檢開跑 新增「營養處方」評估

2019-02-25 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市今年度長者健康檢查開跑，除延續以往新北市獨有的眼睛檢查、固齒塗氟及衰弱評估暨運動處方外，今年再加碼聽力檢查，提供五官俱全服務；另要從預防著手，加入血清白蛋白（albumin）、微量白蛋白（microalbumin）檢查及「營養處方」評估，免費名額1萬7000個。

新北市長侯友宜表示，新北市照顧長輩，要減少衰弱期。今年除了加入聽力，提供更完整的五官俱全檢查服務，更重要的加入營養處方評估，若有營養異常，會由營養師為長輩開立個人化的營養處方。

新北市醫師公會理事長周慶明表示，長輩如果營養不夠導致衰弱，接下來恐會生病，血液內的血清白蛋白若低，表示蛋白質營養不足，要透過營養處方調整；另，若尿液中檢查出原有不該有的微量白蛋白，表示腎臟有問題，也代表營養份流失。

衛生局表示，新北市長者健檢自2016年起開國內先河，陸續增加衰弱評估暨運動處方、眼睛檢查及銀髮固齒塗氟，就是希望長輩活出健康，活得快樂；同時減輕下一代的照顧壓力。今年加入營養評估，希望預防勝於治療。

衛生局表示，新北市為長者健檢新增的運動處方，協助約4成6「衰弱前期」民眾回復至正常值；6成4「衰弱」民眾改善至衰弱前期或正常，成效卓著。今年更提供長者個別營養諮詢、團體營養教育，推廣老人共餐等服務，結合適當的運動，希望一步步發展成社區營養模式。