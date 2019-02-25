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獅子會熱心捐贈422顆住警器 新北消先為獨居長者安裝

2019-02-25 15:09聯合報 記者袁志豪╱即時報導

國際獅子會板橋區會長聯合捐贈422顆住宅用火災警報器給新北市消防局第一救災救護大隊，將針對本市獨居老人、低收入戶、資源回收戶及身心障礙者等對象裝設，期藉提升住警器安裝普及率，守護更多民市民；消防局今天下午2時辦理捐贈典禮，由第一救災救護大隊長陳志瑋代表受贈。

新北市消防局指出，今天下午2時，國際獅子會300B2區第四專區第七分區主席潘阿省及所屬分會會長（板橋女子獅子會會長周素滿、板橋獅子會會長蔡如林、文化獅子會會長李麗春、新板獅子會會長曾士原、祥和獅子會會長許玉華）聯合捐贈422顆住宅用火災警報器給第一救災救護大隊。

消防局表示，火災具有不定性及成長性，深夜或清晨熟睡時刻是人們警戒心最低、行動力最弱之時，此時發生火災最容易釀成重大人命傷亡；越早發現火災，越能及時逃生或進行初期滅火，減少生命財產損害。

另外，社區大樓依規定設置火警自動警報設備，5樓以下公寓建築物並未設置，根據近年來火災統計分析，此類建築物火災案件數最高且造成人命傷亡最多，為強化此類建築物居家安全，安裝住宅用火災警報器最有效。

住宅用火災警報器安裝簡單、價格便宜，偵測到初期火災發生時，會發出高音量警報聲，提醒住戶立即逃生或滅火，全國已有數十起住警器示警成功，讓住戶及早逃生之案例

第一救災救護大隊長陳志瑋表示，非常感謝國際獅子會第七分區主席潘阿省及所屬五個分會，給予弱勢族群更多的溫暖與幫助，希望能藉此產生拋磚引玉的作用；呼籲社會大眾，多一分火災預防，就少一分災害損失，期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群住居安全。

至於居住5樓以下公寓住宅，尚未申請住警器的新北市市民，可向鄰近分隊填寫申請表，符合資格者可發放1顆住警器自主安裝。

國際獅子會板橋區會長聯合捐贈422顆住宅用火災警報器給新北市消防局第一救災救護大...
國際獅子會板橋區會長聯合捐贈422顆住宅用火災警報器給新北市消防局第一救災救護大隊。記者袁志豪／翻攝
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國際獅子會板橋區會長聯合捐贈422顆住宅用火災警報器給新北市消防局第一救災救護大...
國際獅子會板橋區會長聯合捐贈422顆住宅用火災警報器給新北市消防局第一救災救護大隊。記者袁志豪／翻攝
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國際獅子會板橋區會長聯合捐贈422顆住宅用火災警報器給新北市消防局第一救災救護大隊。記者袁志豪／翻攝
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國際獅子會板橋區會長聯合捐贈422顆住宅用火災警報器給新北市消防局第一救災救護大隊。記者袁志豪／翻攝
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