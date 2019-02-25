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影／體驗視障按摩 侯友宜幫王建民抓龍

2019-02-25 11:55聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

新北市政府勞工局舉辦新北視障按摩開跑記者會，邀請王建民擔任活動代言人，除了和侯友宜市長一同體驗視障按摩，侯市長還特別幫王建民抓龍。

新北市政府勞工局舉辦新北視障按摩開跑記者會，邀請王建民擔任活動代言人，除了和侯友...
新北市政府勞工局舉辦新北視障按摩開跑記者會，邀請王建民擔任活動代言人，除了和侯友宜市長一同體驗視障按摩，侯市長還特別幫王建民抓龍。記者邱德祥／攝影
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按摩視障王建民侯友宜
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