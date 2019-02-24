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有夠扯！公園滑梯破損 竟用膠帶補

2019-02-24 23:06聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

北市議員張斯綱接獲民眾陳情，指社子里社正公園，從1月就有民眾發現滑梯的造型凸面鏡...
北市議員張斯綱接獲民眾陳情，指社子里社正公園，從1月就有民眾發現滑梯的造型凸面鏡出現破洞，不過公園處卻是用「厚紙板」、「封箱膠帶」補洞。 圖／張斯綱研究室提供
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北市柯文哲上任後力推共融式遊具，不過台北市議員張斯綱近來卻接獲民眾陳情，指社子里的社正公園從今年1月就有民眾發現，溜滑梯的造型凸面鏡出現破洞，不料公園處卻相繼用「厚紙板」、「封箱膠帶」補洞，未免也太扯了一點。

對此，北市公園處副總工程司尤國仁表示，正確處理方式不該是這樣子，會要求管理單位盡速改善，必要時可能需要整座更新。

位在社子里內的社政公園，鄰近社子市場，是社子地區居民重要的公園之一，裡頭還設有兒童遊戲場、溜冰場，不管是平假日，還是白天、黃昏都吸引不少民眾前往遊憩。

不過張斯綱近來卻接獲民眾陳情，今年1月底就有民眾發現社正公園的溜滑梯造型凸面鏡出現破洞，擔憂小朋友在玩耍時可能會受傷，當下立刻打1999通報市府，不料公園處卻是用「厚紙板」把洞補起來，還在損壞位置張貼「遊樂設施部分損壞，將盡速派員修繕」告示，但上頭完全未註明修繕日期。

張斯綱表示，直到農曆年後，該設施還是沒有修復，反倒是原本的「厚紙板」改成「封箱膠帶」，實在很難想像這麼攸關兒童遊憩安全的事情，北市府卻是處理得這麼馬虎，萬一有小朋友因此不慎受傷，誰該負責，要求公園處儘速提升修繕效率，另也檢討遊具使用年限，若使用年限已達且有破損者，應優先汰換。

有民眾諷刺，「封箱膠帶」真的是萬能，什麼都可以來補；還有民眾批評，怎麼會用封箱膠帶補洞，實在好扯。

北市修復柯文哲
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