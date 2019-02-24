新北市府提供平台 加速媒合都更

2019-02-24 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



板橋港子嘴社區和建商、銀行代表簽訂合作意向書。 圖／都更處提供 分享 facebook 板橋港子嘴社區海砂屋決定都更重建，居民從起初各有意見，到如今完全整合，主要是嘗盡居住在危樓的痛苦，加上市府媒合協助，才能解決32年的困擾，但還有類似情況的社區迄今仍在僵持。

新北市府都更處副處長謝登武說，推動都更最大的困難，是意見難以整合、經費不易籌措，加上欠缺專業諮詢，如今市府提供平台媒合協助，設法彌補經費、專業，只要住戶意見得以整合，就能快速推動，解決多年困擾。

花蓮大地震後，防災型都深受各界重視。新北市府馬上推出推動都市計畫內防災建築再生自治條例，並成立媒合平台，協助危老社區重建。危老重建沒有最小面積門檻，就算只有一棟也可以申請危老更新。

「很多住戶最大的問題，是不想付出，只想收穫。」都更處表示，不少民眾認為都更前後應該1坪換1坪，卻又不想付出龐大的經費，眾人考慮重建卻又各有立場，於是年復一年，依然只能在爭議中讓危老樓層繼續存在。

都更處表示，危老都更獎勵設計可透過不同獎勵項目堆疊，例如重建後建築物退縮留設人行空間、提供無障礙環境、協助取得並開闢周邊公共設施用地，或是設計成耐震建築、綠建築、智慧建築，獎勵上限最高可到30%，明年5月9日前申請還可再多10%時程獎勵。