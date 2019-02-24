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上百人冒雨邊跑邊撿垃圾 台灣樂跑團跑進八斗子

2019-02-24 14:20聯合報 記者吳淑君╱即時報導

今早基隆雨勢不小，卻有一群人不畏風雨，在八斗子淨港淨灘，海巡署第二岸巡隊總隊長潘信吉也帶領同仁共同參與，合力撿拾了數十袋垃圾。

這場活動是台灣樂跑團與八斗子福清宮共同舉辦，號召民眾於八斗子在地從事邊慢跑邊撿垃圾活動，儘管天候不佳，仍吸引約百位民眾熱情參與。

樂跑 Plogging 是Pick up Litter while jogging，發源自北歐，是一種結合邊慢跑(走)邊撿垃圾的新名詞與新生活態度，有別於一般的慢跑，更期待可以透過平時的運動過程，順手維持環境整潔，避免垃圾流入自然生態環境中；運動效益上也能因為深蹲撿拾的動作增加運動肌群以及熱量消耗，這股風潮也在去年由台灣樂跑團引進並推廣。

樂跑團於2018年7月成立，每周在台北河濱公園路跑，也透過臉書揪團舉辦了八里、基隆大武崙以及台南漁光島的樂跑活動，透過樂跑APP 「Go Plogging！」共記錄了樂跑 290小時，總程達 650 公里，撿了 6000 個寶特瓶、1500 個鐵鋁罐、1100 根吸管、1100 個煙蒂，以及約7萬5000大卡的熱量。

樂跑團今年推出樂跑軋宮廟的活動，與基隆八斗子福清宮合作，台灣樂跑團的陳執行長表示，今後將持續以公益與融入在地特色為主軸舉辦活動，讓樂跑運動遍地開花。

台灣樂跑團與八斗子福清宮，今天號召上百民眾於八斗子邊慢跑邊撿垃圾，儘管天候不佳，...
台灣樂跑團與八斗子福清宮，今天號召上百民眾於八斗子邊慢跑邊撿垃圾，儘管天候不佳，仍吸引約百位民眾熱情參與。圖／第二岸巡隊提供
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台灣樂跑團與八斗子福清宮，今天號召上百民眾於八斗子邊慢跑邊撿垃圾，儘管天候不佳，...
台灣樂跑團與八斗子福清宮，今天號召上百民眾於八斗子邊慢跑邊撿垃圾，儘管天候不佳，仍吸引約百位民眾熱情參與。圖／第二岸巡隊提供
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